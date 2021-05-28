Dolar/TL tarihi zirveyi yeniledi

Yurtiçinde döviz kurlarında haftanın ikinci yarısında başlayan hareketlilik, son işlem gününde daha da arttı.

TL'nin diğer para birimlerinden negatif ayrışmasında; enflasyona dair soru işaretleri, iç siyasi gündem etkili. Yanı sıra haziranda şirketlerin borç geri ödemesi için dolar talebinin de kuru yukarı taşıdığı belirtiliyor.

Tüm bunların yanında ABD ekonomisinin hızlı toplarlanması Fed başta olmak üzere ekonomiye para politikası kanalıyla verilen desteklerin geri çekilmeye beklenenden daha önce başlanacağı beklentisini gittikçe daha çok destekliyor. Bu süreç de gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken dış finansman ihtiyacı daha yüksek olan olan Türkiye gibi ülkeleri ise çok daha belirgin etkiliyor.

Dün 8,54'ü aşan bu sabah saatlerinde Kasım 2020'deki 8,5803'ü geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, öğleden sonra rekorunu 8,61 seviyesine çıkardı.Benzer grafikler çizen euro/TL de 10,4730 ile rekor kırdı.

S&P'nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyor

Bu akşam ABD piyasasının kapanmasıyla, Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu gelecek. S&P'nin Türkiye için kredi notu "durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor ve piyasalarda muhtemel bir değerlendirme gelse bile Türkiye'nin notunda ve görünümünde bir değişiklik beklenmiyor.

Gözler haftaya enflasyonda olacak

Piyasada gözler önümüzdeki hafta mayıs enflasyonunda olacak. Zirve yürüyüşünü sürdüren TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 17,5 seviyelerinde geleceği tahmin ediliyor. Enflasyon, nisanda aylık yüzde 1,68, yıllık yüzde 17,14 artış göstermişti.



Bir diğer tahip edilecek veri ise ilk çeyrek büyüme performans. Türkiye'nin yılın ilk çeyreğini yüzde 6 civarı büyümeyle geride bıraktığı düşünülüyor. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9, yılın tamamında yüzde 1,8 büyümüştü.