Dolar/TL, Trump'ın tweeti ile sıçradı
Sert hareketlerin yaşandığı Dolar/TL, ABD Başkanı Trump'ın 'Türkiye tweeti' sonrası ise 6.54 ile yeni zirvesini gördü.
Türk Lirasında değer kaybı hız kesmiyor. Haftanın son işlem gününe sert yükselişle başlayan dolar/TL geniş bantta dalgalanma gösteriyor. Kurda alış - satış kotasyonları arasındaki makas da dikkat çekiyor.
Sabah seansında 6.25 zirvesine gören dolar/TL, bir ara 5.85 seviyelerine indi. Öğleden sonra yeniden 6 liranın üzerine çıkan dolar, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ilgili tweet atması sonrası 6.54 zirvesine çıktı.
Benzer hareket euro/TL'de de gözlenirken, parite 7.45'i aştı.
Trump tweetinde "Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi değil" dedi ve çelik vergisini yüzde 50'ye çıkaracaklarını duyurdu.
Türkiye'nin risk primini gösterek CDS'ler yüzde 19 yükselerek 443.12 puan seviyesine çıktı.
Trump'tan Türkiye tweeti: Vergiyi iki katına çıkardık