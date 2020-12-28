Dolar/TL ve euro/TL düşüşte

Yılın son haftasının ilk gününde, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt içinde Bakanlar Kurulu ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları takip edilecek gündem maddeleri olarak yer alıyor.

Merkez Bankası'nın beklentileri aşan faiz artırımı kararıyla oldukça hareketli geçiren döviz piyasalarında dolar/TL ve Euro/TL kurlarında kayda değer düşüşler yaşanmıştı. O düşüşler yılın son haftasında da devam ederken dolar/TL 7,5333'e kadar çekilrdi euro/TL ise 9,22'lerde değerleniyor.

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yılın son toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek. Kabine toplantısında, Covid-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınması öngörülüyor. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapmaları bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından bir basın toplantısıyla, gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

Asgari ücret belli oluyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı saat 10.30’da yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Bakanlıkta yapılacak olan toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yaparken, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları

Konfederasyonu’nun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirmişti.



Yurt içinde TCMB uluslararası rezervler verilerini, TÜİK 2020 yılına ilişkin bitkisel üretim tahminlerini açıklayacak (10.00).