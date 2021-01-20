Dolar/TL ve euro/TL faiz kararını bekliyor

Yurt içi piyasalar yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına odaklanırken ABD'de ise seçilen Başkan Joe Biden olaylı seçim sürecinin ardından bugün görevi devralıyor. Küresel piyasalar için günün en önemli olayı görev devri ile ilgili gelişmeler olacak.

Döviz kurlarında dün yaşanan sakinlik bugün de devam ediyor. Hafta başında 7,50'nin üzerini test ettikten sonra yeniden 7,50'nin altında dengelenen dolar/TL, bugün ise 7,42 seviyelerine kadar geriledi. Euro/TL'de ise düşüşle biraz daha sınırlı kalırken kur 9,03 civarında.

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi beklenmiyor

Piyasa bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandı. Genel beklenti TCMB'nin Kasım ve Aralık 2020'de dezenflasyonu sağlamak adına gerçekleştirdiği toplam 675 baz puan artışın ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağı şeklinde.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 21 Ocak’ta sizce nasıl bir karar alır? #TCMB #faiz — Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) January 20, 2021

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, "Dolar/TL'de hafta boyunca yatay bir seyir izledik. Yatırımcılar herşeyden önce PPK kararını görmek istiyor. TCMB'den yeni bir artış beklemesek de enflasyon için söyleyeceklerini görmek istiyor piyasa. PPK'dan sonra da ay sonuında yüzde 9.4 seviyesindeki ara hedef olarak belirlenen 2021 sonu enflasyon tahminin ne kadar yukarı revize edileceğini takip edeceğiz" dedi ve ekledi:

"Hazine ihalelerinde borçlanma beklentilerimize paralel. Ocak verileri aylık hedeflere uygun. Borçlanmanın bir kısmı beklediğimiz üzere eurobond ile sağlanmış durumda. Eurobond ihracının 3.5 milyar dolar ile tamamlanmış olmasını bekliyoruz. Bu önemli bir tutar."

Cuma gecesi S&P'den not değerlendirmesi gelecek

Piyasalarda bu hafta TCMB dışında Avrupa ve Japonya faiz kararları da takip edilecek. Cuma günü piyasa kapanışı ardından ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin olası not kararı izlenecek. Genel beklenti S&P'den bir not değişikliği gelmeyeceği yönünde.

ABD'de Biden görevi devralıyor

Günün en önemli gündemi ABD'de seçilen Başkan Joe Biden'ın görevi devralması olacak. Biden’ın bugün düzenlenecek tören ile görevine başlaması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğunda son gününü geçirdi. Biden, ABD’de geçtiğimiz yıl 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin ardından oy üstünlüğü sağlamış ve 6 Ocak’ta ise Seçiciler Kurulu tarafından alınan karar ile başkanlığı resmen onaylanmıştı. TSI 19.30 sıralarında başlaması planlanan tören,

Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in yemin etmesiyle devam edecek ve ünlü şarkıcıların sergileyeceği performans ile sona erecek.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim brüt borç ve alacak stoku verilerini yayımlayacak (17.30).

ABD'de MBA mortgage verileri dışında önemli bir veri bulunmuyor.

Avrupa'da Almanya üretici fiyatları, İngiltere'de tüketici ve üretici fiyatları (10.00), Euro Bölgesinde tüketici fiyatları (13.00), günün takip edilecek verileri olacak.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey ve BOE Yönetim

Direktörü Alex Brazier 'Finansal İstikrar Stratejisi' konulu panelde açıklama yapacaklar (20.00).





