Dolar/TL ve euro/TL güne nasıl başladı?

Yurt içi piyasalarda takip edilecek çok önemli bir verinin olmadığı yeni günde, hızlı düşüşlerin yaşandığı döviz kurlarındaki hareketler izlenecek. Dün 7,33'e kadar çekilen dolar/TL günü 7,40'ın hemen altında kapatmış, 9 liranın altını test eden euro/TL'de ise kapanış 9,05'ten gerçekleşmişti. Bu sabah saatlerinde ise dolar/TL 7,37-7,38 aralığında euro/TL ise dünkü kapanış seviyelerinde değerleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da veri bakımından çok sakin bir gün geçecek. Yurt içinde tek veri TÜİK'in açıklayacağı motorlu kara taşıtları istatistikleri olacak (10.00). ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), öncü mal ticaret dengesi (16.30), Chicago PMI (17.45), bekleyen konut satışları (18.00) ve DOE petrol stokları (18.30) izlenecek.