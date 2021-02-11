Dolar/TL ve euro/TL güne yatay seyir

Asya piyasalarında tatil nedeniyle sakin bir gün yaşanırken, global piyasalarda da çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. Yurt içi piyasalarda haftalık para banka ve menkul kıymet istatistiklerinde yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonları ve yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin devam edip etmediği izlenecek.

Dünkü kapanışını 7,06'nın hemen altında gerçekleştiren dolar/TL, bugün de benzer seviyelerden işlem görüyor. Benzer bir tablo Euro/TL için de yaşanıyor. Euro/TL 8,55-8,56 düzeyinde değerleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

Haftalık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri yayımlanacak. (14.30).

TÜİK, Aralık 2020 dönemi kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak (10.00).

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları (16.30), doğal gaz stokları (18.30), 30 yıllık tahvil ihalesi sonucu (21.00) izlenecek.



Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık Petrol Piyasası Raporlarını açıklanacaklar.



Çin'de bir hafta sürecek yeni yıl tatili başladı. Çin'de yeni yıl tatili 11-17 Şubat tarihleri arasında olacak, 18 Şubat tarihinde piyasalar açılacak.



Japonya piyasası da "Ulusal Kurtuluş Günü" nedeniyle kapalı bulunuyor.