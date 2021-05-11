Dolar/TL ve euro/TL hafif yukarı yönlü

Haftanın ikinci günü yurt içinde, ödemeler dengesi, sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endeksleri gibi önemli veriler takip edildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla kısa sürecek haftanın ikinci gününde dolar/TL, 8,30'un hemen seyrediyor Euro/TL ise 10 liranın üzerinde hafif yukarı yönlü ve 10,07-10,08 bandında değerleniyor.

GÜNÜN AJANDASI



TCMB, 6 Mayıs tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).



Almanya ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi (12.00), Avrupa'da açıklanacak en önemli veri olacak.

ABD'de NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (13.00), JOLTS açılan iş sayısı (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.



İngiltere 5 yıllık (12.05) ve 40 yıllık (13.30), ABD 3 yıllık (20.00) tahvil ihalelerine çıkacak.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık 'Petrol Piyasası Raporu' açıklanacak.