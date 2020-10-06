Dolar/TL ve euro/TL'da yatay seyir

06 Ekim 2020

Dolar/TL Cuma gününden bu yana işlem gördüğü 7.7-7.8 bandının ortasında 7.75 seviyesinden işlem görürken, yurtiçinde Hazine'nin borçlanma ihaleleri ve artışını sürdüren fonlama maliyeti izlenecek. Hazine bugün iki ihaleyle TLREF'e endeksli dört yıl vadeli tahvili yeniden ve beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvili ilk defa ihraç edecek.

Saat 11:30 itibarıyla dolar/TL 7,7735'ten; euro/TL 9,1485'ten ve Sterlin/TL ise 10,0870'ten el değiştiriyordu. Aynı dakikalarda Borsa İstanbul'da da açılış seviyeleri olan 1.165 puanla yüzde 0,38 primli devam ediyordu.

Gözler fonlama maliyetinde

Piyasalarda TCMB'nin likidite adımları takip ediliyor. Piyasalardaki faizleri likidite adımlarıyla politika faizi olan yüzde 10,25'in üzerine taşıyan TCMB'nin adımları sonucu fonlama maliyetinin yükseleceği seviye, TL'nin çekiciliği açısından da gösterge oluşturuyor.

Gecelik faizler hakkında gösterge olan TLREF faizi, geçen hafta yüzde 11,8'e çıktıktan sonra Cuma günü yüzde 12 eşiğini aşmıştı. TLREF faizi dün yüzde 12,03'te yatay seyretti. Bankacılar TCMB'nin gecelik faizleri yüzde 11.75 ile yüzde 13.25 arasına taşıyacağını ve ortalama fonlama maliyetinin de bu seviyelere yaklaşacağını tahmin ediyorlar.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 11,38 oldu

TCMB dün bir günden uzun vadede politika faizi olan %10.25'ten piyasaya fonlama sağlamazken, geleneksel yöntemli repo ihalesinde %12.58 faizle yaklaşık bir ay vadeli fonlama yaptı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise 6 baz puan daha yükselerek %11.38'e çıktı.

Küresel piyasalar Trump'ın taburcu edilmesiyle moral buldu

Yurtdışı piyasalara bakıldığında Asya borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olması ve ABD'de koronavirüs yardım paketinin netleşmeye başlamasıyla iki haftanın zirvesine tırmandı.

Dolar ABD'de politikacıların yeni bir koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşacağına yönelik umutların artmasıyla riskli para birimleri karşısında değer kaybetti. Dolar endeksi dün %0.4 geriledikten sonra bugün de yüzde 0,1 düşüşle 93.381 ile son iki haftanın en düşük seviyesinden seyretti.