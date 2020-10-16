Dolar/TL ve euro/TL'de yatay seyir

16 Ekim 2020

Piyasalarda, dün yaşanan satışların ardından tepki alımları söz konusu olsa da artan koronavirüs vakaları nedeniyle yatırımcılarda temkinli bir hava hakim. Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 3.331 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 23.411 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 105,3 seviyelerine geriledi.

Yurt içi piyasalarda bu sabah açıklanan TCMB kısa vadeli dış borç istatistiklerinin ardından ve öğleden sonra açıklanacak olan TCMB beklenti anketi bekleniyor. Haftanın son işlem gününde dolar/TL ve euro/TL dünkü kapanış seviyelerinden değerleniyor. Saat 13:05 itibarıyla dolar/TL, 7,9450; euro/TL 9,3080'den el değiştiriyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kazanarak 1.189,71 puana yükseldi.

Piyasalar ABD'de seçim öncesi destek paketi umutlarını yitirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin ve Demokratların desteğini almak için dün canlandırma paketinin büyüklüğünü artırma teklifi ABD borsalarındaki kayıpları sınırlasa da pek çok yatırımcı 3 Kasım'dan önce bir anlaşmanın olamayacağını düşünüyor.

Brent petrol geriledi

Petrol fiyatları, Avrupa ve ABD'de artan koronavirüs vakalarının dünyanın en çok petrol tüketen iki bölgesinde talebi sınırladığı endişeleriyle gerilerken doların yükselişi de fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1 düşerek 42,72 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1 gerileyerek 40,56 dolarda seyretti.

Altın fiyatları 1.905 dolar düzeyinde

Altın, doların ABD canlandırma paketine dair seçimlerden önce bir anlaşmaya varılamayacağı

beklentisiyle dolar güçlü seyretmesi sonucu geriledi. Altın haftanın tamamına bakıldığında üç

haftadır ilk defa haftalık kayıp vermeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 1,906.80 dolara gerilerken hafta başından bu yana yüzde 1,2 düştü.