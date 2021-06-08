Dolar/TL ve euro/TL'de yön aşağı döndü

Yurt içinde dünkü ihalelerin ardından bugün de Hazine ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında Almanya sanayi üretimi, ZEW Endeksi, Euro Bölgesi GSYH verileri öne çıkıyor.

Haftaya sakin bir başlangıç yapan Türk Lirası, dolar ve euro karşısındaki yatay hareketlerini bugün de koruyor. Piyasaların açılmasıyla hafif de olsa düşüşlerin yaşandığı dolar/TL, 8,60-8,61 seviyelerinde değerlenirken euro/TL ise 10,50'nin altına çekildi. Yüzde 0,3'ler civarı gerileyen euro/TL 10,47 düzeyinde.

Hazine ihaleleri sürüyor

Hazine, 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ile 6 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek. 10 Yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak. Hazine dünkü iki ihalede 8,7 milyar lira borçlanmıştı.

Enflasyon verisine odaklanan ABD Doları gevşedi

Dolar, geçen hafta açıklanan ABD Mayıs tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) canlandırma desteğini erkenden azaltmaya başlayacağı konusunda kaygıların yatışmasıyla düşerken, yatırımcılarsa bu haftaki ABD Mayıs enflasyon verisine odaklandılar.

Euro, Cuma seansında gördüğü üç haftalık dip seviyesi olan 1.2104 dolardan geri yükselerek 1.21915 dolar seviyesine çıktı. Dolar, geçen hafta yen karşısındaki iki aylık zirvesi 110.325 yene ulaştıktan sonra bugün 109.26 yen seviyesine düştü.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki durumunu gösteren dolar endeksi geçen ay gördüğü 4.5 aylık dip seviyesi olan 89.533 seviyesinin yakınında 90.021 seviyesinde işlem gördü.

Cuma günü ABD Mayıs tarım dışı istihdam verisinin 559,000 ile beklentilerin altında artış göstermesiyle ABD Hazine tahvil getirileri düştü ve doların üzerinde baskı yarattı. Birçok yatırımcı Fed'in tahvil alımlarını azaltma planını bu yılın sonunda açıklamasını ve tahvil alımlarının azaltımına da gelecek yılın başında başlamasını bekliyor.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanmanın ortalama vadesi, maliyeti ve iç borç çevirme oranını açıklayacak (17.30). Hazine'nin iç borç çevirme oranı Nisan ayında yüzde 88,9 olmuştu. Yüklü ödemenin olduğu Mayıs ayına ilişkin çevirme oranı piyasalar tarafından takip edilecek.

Almanya'da sanayi üretimi (09.00) ve ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi (12.00) olarak iki önemli veri bulunuyor.

Euro Bölgesinde 1.çeyrek döneme ilişkin final GSYH verileri gelecek. Bir önceki tahminde ilk çeyrekte GSYH'nin dönemsel yüzde 0,6, yıllık yüzde 1,8 daraldığı açıklanmıştı (12.00).

ABD'de Mayıs ayına ilişkin NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (13.00), dış ticaret (15.30) ve JOLTS açılan iş (17.00), API petrol stok (23.30) verileri bulunuyor.