Dolar/TL ve euro/TL'den rekor

06 Kasım 2020

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününde ABD'de başkanlık seçimine dair haber akışını takibini sürdürüyor. Belirsizlik devam etse de şimdiye kadar açıklanan sonuçlara piyasaların tepkisi pozitif olurken bugün karışık seyir dikkat çekiyor. Bugün Asya tarafında Japonya'da yükseliş, Çin'de ve Hong Kong'da ise düşüş yaşandı. Trump-Biden yarışının yanı sıra Avrupa'da artan vakalar ve dünyanın birçok ülkesinde uygulamaya alınan tedbirler piyasaların risk iştahını sınırlıyor.

Euro 10 lirayı geçti

Yurt içinde ise önemli bir veri akışı bulunmuyor. Güne yatay başlayan döviz kurları, piyasaların açılışına doğru yeniden yükselişe geçti. Günün ikinci bölümünde yükseliş hız kazanırken dolar/TL 8,5597 ile zirveyi gördü. Euro/TL'de ise 10,1501 ile rekor kırıldı.



Zirveler sonrası kurlarda bir miktar çekilme yaşanıyor. Saat 13:45 itibarıyla dolar/TL 8,5280; euro/TL 10,1220'den el değiştiriyordu. Altının gramı ise 530 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD Doları erimeye devam ediyor

ABD'de başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesi, yatırımcıların Fed'in ekonomiye destek vermek için daha gevşek bir para politikası izleyeceği ve parasal genişlemeyi artıracağı beklentisine girmelerinin etkisi ile ABD Doları, önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.



ABD'nin ticarit ortaklarının para sepeti karşısında ABD Doları'nın değerini yansıtan Dolar Endeksi (DXY) bugün son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.



Yatırımcılar, Demokrat aday Biden'in ABD'nin yeni başkanı olacağını ve Cumhuriyetçilerin Senato'da kontrolü elde tutmaya devam edeceklerini, bunun Demokratların büyük bir koronavirüs yardım paketi ortaya koymalarını engelleyeceğini ve bu durumda Fed'in parasal genişlemeyi artırmak zorunda kalacağı beklentilerini satın alıyorlar. Dolar Endeksi şu sıralarda düne göre yüzde 0,38 kayıpla 92,298 seviyesine kadar yaşanan düşüşün ardından 92,317 seviyesinden işlem görüyor.

Belirsizlik ortamı altına ilgiyi artırdı

Altın fiyatları dün yaşadığı 50 doları bulan yükselişlerle 1.950 doları geçtikten sonra bu sabah güne sakin başlamıştı. Ancak artan belirsizlik ortamıyla birlikte ilerleyen saatlerde altının ons fiyatı yeniden yükselişe geçti ve onsu 1.952 dolara kadar tırmandı.



Petrol fiyatlarını yüzde 2'den fazla düşürdü

ABD'de başkanlık yarışının sonucuna ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Avrupa'da koronavirüs vakalarında rekor artışlar yaşanmasının talep konusunda yol açtığı endişeler petrol fiyatlarını yüzde 2'den fazla aşağı çekti. ABD ham petrolü yüzde 2,76 düşüşle

37,72 dolar seviyesinden işlem görüyor. Brent petrolü 1 doları aşan değer kaybıyla 40,64 dolar/varil seviyesinde.





Gözler ABD'de başkanlık seçimlerinde

ABD'de seçimlerin sonuçları kilit eyaletler oy sayımının devam etmesi nedeniyle tamamlanamadı. Bu eyaletlerden çıkacak kesin sonuçlar, Donald Trump'ın mı yoksa Joe Biden'ın mı başkan olacağını belirleyecek. Pennsylvania’nın Eyelet Sekreteri Kathy Boockvar, oy sayımının tamamlanmadığını ve hala binlerce oy pusulasının sayılmayı beklediğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar’ı 3 Kasım başkanlık seçimini “çalmaya çalışmakla” suçladı. Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, Amerikan halkını seçim sonuçları konusunda sabırlı olmaya davet etti. Biden, “Sayımın sonunda seçimin kazananı ilan edileceğimizden şüphemiz yok’’ dedi.



ABD'de tarım dışı istihdamın Ekim'de bir önceki ayın daha altında 530 bin olarak geleceği tahmin ediliyor. İşsizlik oranının ise yüzde 7,7'ye inmesi bekleniyor. Önceki ay istihdam 661 bin, işsizlik oranı ise yüzde 7,9 olarak açıklanmıştı. Veri saat 16.30'da açıklanacak.



ABD'de ayrıca toptan stoklar (18.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayısı (21.00) ve tüketici kredileri (23.00) verileri izlenecek.



Avrupa'nın en önemli verisi Almanya sanayi üretimi olacak. Sanayi üretiminin Eylül ayı için yüzde 2,5 artacağı tahmin ediliyor.

Altın fiyatları son 3 ayın en iyi haftasını yaşıyor