Dolar/TL yatay seyir izliyor
Yurt içi piyasanın Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olduğu günde dolar/TL 5.84 seviyesinde yatar seyrini sürdürüyor.
Dün 5.83 civarında dengelenen dolar/TL, yurt içi piyasanın kapalı olduğu günde 5.84 seviyelerinde yatay görünüm sergiliyor.
Piyasalar önümüzdeki hafta pazartesi günü açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme verisi ile salı günkü enflasyon verisini izleyecek.
Son dönemde ciddi değer kaybı gözlenen TL önceki gün bir düzeltme hareketi yaparak yönünü 5.80 seviyesinin altına çevirirken, gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösteren para birimi olmuştu. Ancak 5.80'in altındaki seyir kalıcı olamadı.
Bankacılar kurda 5.75 seviyesine kadar olabilecek bir çekilmenin düzeltme hareketi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yukarıda ise 5.85 seviyesinin önemine dikkat çekiyor.