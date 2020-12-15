Dolar/TL yatay seyir izliyor

Haftanın başlangıcında dolar/TL kurlarında 7,86 ile 7,94 bandında dalgalı bir gün geride kalırken akşam saatlerinde gelen ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararında kötü bir sürpriz çıkmadı. Kararın gelmesinden dakikalar öncesinde 7,89 düzeyindeki dolar/TL, karar sonrasında ilk tepki olarak 7,86 seviyesine çekildi ve bugün de yatay seyir izledi.



Gün içerisinde en düşük 7,8148 seviyesini gören dolar/TL, en yüksek 7,86 seviyesini test etti. Kur, 7,84-7,85 bandında yatay seyir izliyor.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararının ardından tepkiler takip edilirken, yurt içinde günün en önemli verileri konut satışları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı bütçe rakamları olarak ön plana çıkıyor. Günün ilk verisinde konut satışlarındaki düşüş üst üste dördüncü ayına girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak olan Kasım ayı bütçe rakamları yılın tamamlanmasına kısa süre kala yılın tamamının öngörülmesi açısından önemli olacak. Yılın ilk 10 ayında bütçe açığı 145,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2021 yılı bütçe sunumu sırasında 2020 yılı bütçesi için açığın 239,2 milyar TL olarak tahmin edildiğini söyledi. Bütçe açığı için başlangıç hedefi 100,3 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.



Hazine, bugün 6 tahvil için değişim ihalesi düzenleyecek. Hazine 17 Şubat, 14 Nisan ve 21 Nisan 2021 itfalı TÜFE'ye endeksli ve sabit kuponlu tahvilleri 8 ve 10 yıllık tahvillerle değiştirecek. Buna göre, 15 Aralık Salı günü 16 Aralık Çarşamba valörlü olmak üzere 6 tahvilin değişimi yapılacak.

ABD'den Türkiye'ye hangi yaptırım kararları geldi?

ABD, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımı uygulanacağını açıkladı. Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye’nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez” dedi. Dışişleri Bakanlığı, “ABD’yi bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’yi ABD ile koordineli olarak S-400 sorununu çözmeye çağırıyorum” dedi.

Çin'de kritik veriler açıklandı



Çin'den sanayi üretimi, perakende satışlar ve gayrimenkul piyasaları ile ilgili önemli veriler geldi. Çin'de ekonomik aktivite yakaladığı güçlü ivmeyi Kasım ayında da devam ettirdi. Kasım ayında sanayi üretimi yüzde 7 ile beklentilerin üzerinde Ekim ayında yüzde 6,9 olan sanayi üretimi artışının Kasım ayında yüzde 6,8'e yavaşlaması bekleniyordu.



Çin'de konut satışları Ocak-Kasım döneminde hızlandı. Yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artan konut satışları, Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 9,5 artış gösterdi. Ayrıca Çin Merkez Bankası yaptığı operasyon ile bankalara 1 yıl vadeli olarak 950 milyar yuan kredi verdi. Faiz oranını son 8 aydır olduğu gibi yüzde 2,95 seviyesinde tuttu.