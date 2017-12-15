Dolar/TL yataya döndü

15 Aralık 2017

TCMB'nin dünkü kararından hemen önce 3.83 seviyesinden işlem gören ve beklentiyi karşılamayan faiz kararı sonrası sert yükselişle 3.89'un üzerini gören kur, haftanın son işlem gününde bir miktar gevşemiş durumda.

Aşağı yönlü harekette 3.85 test edilirken, dolar/TL saat 16:57'de 3.8674'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5655 ve sterlin/TL 5.1583 seviyesinde yer aldı.

TCMB'nin likidite politikası izleniyor

TCMB'nin öngörülerin altında kalan faiz kararı sonrası piyasalar bugün TCMB'nin likidite politikasını izleyecek.

TCMB'nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ve bu yılın başlarında yüzde 8.30'lu seviyelerde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti bugüne kadar yüzde 12.25 civarında seyrediyordu.

Analistler, önümüzdeki günlerde gözlerin Merkez Bankası'nın dünkü artışın ne kadarını ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtacağında olacağını belirtiyor. Mevcut fonlama kompozisyonun korunması durumunda fonlama maliyeti de 50 baz puan artacak. Ancak, fonlama maliyetinde daha sınırlı bir artışın piyasaların ilave olumsuz tepki vermesine neden olacağı ifade ediliyor.

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