Dolar/TL yeni haftaya 6,23 seviyesinden başladı

Piyasaların İdlib'deki yeni gelişmelere odaklanacağı yeni haftada yurt dışında ise koronavirüsün etkilerini azaltmak için merkez bankalarının hamleleri de yakından izleniyor. Analistler ve finans kuruluşları Fed'in mart toplantısında 50 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde görüş bildirmeye başladı. Fed Başkanı Jerome Powell da, koronavirüs salgınının yarattığı riskler ile karşı karşıya kalınması halinde ekonomiyi desteklemek için "uygun şekilde" hareket edeceklerini söylemişti. Bir başka açıklama da Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'dan geldi ve koronavirüs salgınının ekonomi için görünümü gölgelediği ortamda finansal piyasalarda istikrarı sağlamak için Banka olarak gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Dolar hareketli başladı

Bu gelişmeler ışığında dolar/TL kuru yeni haftaya 6,23'ün; euro/TL ise 6,89'un üzerinde başladı. İşlemlerin açıldığı gece yarısı 6,25'in üzerine kadar tırmanan kur günün ilk ışıklarına doğru 6,23 seviyelerinde dengelendi. Saat 08:20 itibarıyla dolar, 6,2360 liradan, euro 6,8940 liradan el değiştiriyor.



Haftanın başlangıcında merkez bankalarından gerekenin yapılacağına yönelik mesajların etkisiyle Asya piyasaları da pozitif seyrediyor.

Petrol fiyatları 'arz kısıtlama' haberleriyle yükselişte





Hükümetlerin koronavirüs ile mücadele için teşvik tedbirleri ortaya koymaya başlamaları, Fed öncülüğünde global merkez bankalarının faiz indirimine gidecekleri beklentileri ve OPEC+'nın üretim kısıntısını derinleştireceği umutları petrol fiyatlarını yükseltti. 48 dolara kadar çekilen petrol fiyatları yeniden 51 doların üzerine çıkmış durumda...

Çin'de PMI tüm zamanların en düşüğünde