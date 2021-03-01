Dolar/TL, yeni haftaya 7,40'ın altında başladı

Türkiye'de 2020 yılı ve son çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri açıklanıyor. Bugün ayrıca Kabine toplantısı ile normalleşme yönündeki adımlar belli olacak. Yurt dışında imalat sektörü PMI verileri takip edilecek.

Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7,4854'e kadar yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7,37-7,38 bandında hareket ediyor. Geçen haftanın son 2 gününde 9,10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL ise hafta başında 8,91'e çekildi.

GÜNÜN AJANDASI

Piyasalar ayın ilk gününü Türkiye'de önemli bir veriyle karşılayacak. 2020 yılı ve 4.çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri açıklanacak. (10.00) Piyasalarda 2020 yılının 4.çeyreği için GSYH tahmini yüzde 7, 2020 yılı için ise yüzde 2,25 büyüme yönünde oluştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak (15.00). İl il normalleşme kararları toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Erdoğan geçen hafta, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız. Bunların kararlarını pazartesi günü Kabine toplantısında alacak sonra da yapacağım açıklamada bunları tüm halka ifade edeceğim." açıklaması yapmıştı.



Türkiye İSO İmalat Sektörü PMI raporu yayımlanacak. Yılın ilk ayında Endeks 54,4 seviyesinde gelmişti.

Türkiye geneli için öncü verilerden biri olan ve İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan İstanbul Perakende Fiyat ve Toptan Fiyat Endeksleri gelecek (12.00).



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), 2021 yılının ilk ayına ilişkin sektör verilerini yayımlayacak (14.00).

Yurt dışında en önemli veriler İmalat Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri olacak. Asya'dan başlayarak sırasıyla 37 ülke veya bölge için PMI verileri açıklanacak.



ABD'de inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI (18.00) verileri takip edilecek.



Avrupa'da günün en önemli verisi Almanya'dan gelecek olan enflasyon rakamları olacak (16.00).