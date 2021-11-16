Dolar/TL yeni rekorunu kırdı

Dolar/TL, Türkiye'de devam eden enflasyon-para politikası endişeleri ve doların küresel çapta değer kazanmasıyla birlikte yeni tarihi zirve olan 10 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Eylül ayının ilk haftasından itibaren yükseliş trendinde olan ve son 6 işlem gününde de üst üste yükselen dolar/TL, bugün tarihi zirvesini 10,44'e taşıdı. Euro/TL ise 11,80 seviyelerini gördü.

Dünyanın pek çok ülkesinde yükselen enflasyon nedeniyle hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin merkez bankaları para politikalarını sıkılaştırırken; TCMB enflasyondaki yükselişe ve TL'de lokallerin alım gücünü düşüren değer kaybına rağmen para politikasını gevşetiyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise Ekim sonunda tırmandığı 470 baz puana kıyasla gerilemiş durumda. Geçen hafta 400 baz puanın altına inen CDS'ler bir önceki güne değişim kaydetmeyerek dün 406/410 baz puandan kapandı.

Yuan, dolar karşısında 5 ayın zirvesinde

Dolar, daha riskli para birimleri karşısında gerilerken, yuan beş ayın zirvesine yükseldi. Yatırımcılar ABD perakende satış verilerini beklerken, ABD ve Çin'in liderlerinin görüşmelerine ılımlı bir başlangıç yaptığı görüldü. Euro bölgesinde koronavirüs vakalarındaki artış ve ECB'nin faiz artırım beklentilerine karşı koymasının yarattığı endişelerle dün 16 ayın en düşük seviyesine gerileyen euro bugün yüzde 0,2 artışla 1,1383 dolara yükseldi.



Biden'a "eski bir arkadaş" olarak hitap eden Xi Jinping, iki ülkenin aralarındaki iletişim ve işbirliğini artırmak için çabalaması gerektiğini söyledi. İki lider de görüşmelerin başında iki ülke arasında çatışma çıkmaması konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini belirtti.

Görüşmenin ortalarına doğru yuan Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye tırmanarak, ülke içi işlemlerde dolar başına 6,3666 seviyesine yükseldi. Yatırımcılar bugün 1630'da açıklanacak olan ABD perakende satış verilerini yakından izleyecekler. Perakende satışlar verisi geçen hafta açıklanan ve beklentilerin altında kalan tüketici güveni verisini ve dün açıklanan beklentilerden güçlü New York Fed imalat sanayi güven endeksi verisini izliyor olacak.