Dolar/TL yeniden 6,78'i geçti

13 Nisan 2020

Küresel piyasalar, veri gündemi ve koronavirüsle mücadele kapsamında atılabilecek adımlarla birlikte yoğun bir gündemle haftaya başlıyor. Yurt içinde ise pazar akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı ve bu kararın kabul edilmemesi siyaset cephesinde hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Ardından BDDK'nın hamlesi ile swap piyasasında Türk bankaların yabancılara TL verip, karşılığında dolar alma limitleri daha da kısıldı. TL karşılığı döviz swapında sınır özkaynağın yüzde 1’ine çekildi.

Borsa ekside, dolar/TL 6,78'in üzerine tırmandı

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,04 azalışla 95 bin 463 puana geriledi. Cari denge ve sanayi üretimi verileri sonrasında eksiler bir miktar giderilirken endeks tekrar 96 bin puanın üzerine çıktı.

Swap kararının ardından sabah saatlerinde sakin seyreden dolar/TL kuru, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte 6,78'in üzerine çıktı. Euro/TL kuru ise 7,42'ın üzerinden el değiştiriyor.

Swap kararının etkileri yarın daha fazla hissedilecek

Bugün Londra ve Frankfurt piyasaları Paskalya nedeniyle kapalı olacak. İşlem geçmeyeceğinden likidite de yok denecek kadar az seviye takip edilecek. Bu nedenle uzmanlar, gerek siyasi hareketlilik gerekse swap hamlesinin etkilerinin yarın daha net görüleceği görüşünde.

Asya borsaları ve ABD vadeliler ekside; Avrupa kapalı

Paskalya tatili nedeniyle Avrupa borsalarında bugün işlemlere ara verilirken; Asya'da ve ABD'de işlemlere devam edilecek. ABD'de vadelilerin haftaya ekside başlaması sonrasında Asya borsalarında da satıcılı bir seyir yaşanıyor.

OPEC kararı sonrası petrol yükselişte

OPEC+ toplantısının ardından taraflar dün gece 10 milyon varillik kesinti konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasıyla petrol fiyatları yükselmeye başladı. Yüzde 4'ü aşan yükselişle birlikte brent petrolün varili 32 doların üzerinde işlem görüyor.