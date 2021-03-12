Dolar/TL, yeniden 7,60'ın üzerini gördü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan "Ekonomi Reformları" en önemli gündem maddesi olarak takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de üretici fiyatları öncelikli olarak takip edilecek veriler arasında.

Pazartesi günü yaşanan yüzde 3'lük yükselişin ardından üst üste 3 gündür gerileyen döviz kurları haftanın son gününe hafif yukarı yönlü hareketlerle başladı. Dün 7,43'e kadar çekildikten sonra günü 7,48'den kapatan dolar/TL, bugün 7,60'ın üzerine tırmandı. Kurdaki yükselişte ABD devlet tahvili faizlerindeki artışlar etkili oluyor. Euro/TL de benzer hareketlerle 9,08'i aştı.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekonomik Reformları'nı İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde kamuoyuna açıklayacak (15.00). Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulanacağı, harcamaların denetlendiği bir sistem kurulacağı belirtildi.



ABD'de üretici fiyatları (16.30) ve öncü Michigan Tüketici Güven Endeksi (18.00) verileri takip edilecek. Üretici fiyatları yılın ilk ayında aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 1,7 artış göstermişti. Michigan

Tüketici Güven Endeksi ise Şubat ayının son verisinde 76,8 olarak açıklanmıştı. Petrol piyasaları tarafından yakından izlenen Baker Hughes sondaj kule sayısı verileri TSI 21.00'de açıklanacak.



İngiltere ve Almanya'dan gelen veriler erken saatlerde piyasalar tarafından izlenecek. İngiltere'de sanayi üretimi, aylık GSYH, ticaret, Almanya'da final tüketici fiyat verileri bulunuyor (10.00).