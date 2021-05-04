Dolar/TL, yeniden 8,30'un üzerinde

Piyasalarda yurt dışında önemli bir verinin olmadığı günde, yurt içinde Hazine ihaleleri ve reel efektif döviz kuru verisi takip edilecek.

Güne 8,25 seviyelerinde düne göre sınırlı düşüşle başlayan dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL 8,30'un üzerine tırmanırken 8,32 seviyelerini gördü. Benzer grafikleri çizen euro/TL ise 10 lira civarında dalgalanıyor. Euro/TL sabah 9,95'in altında değerlenen euro/TL, 10,0160'a kadar yükseldi.

ABD Doları, küresel piyasalarda kayıplarını artırdı

Dolar, ABD imalat sektörüne dair verilerin beklenmedik şekilde düşük gelmesinin ardından yatırımcıların güçlü ekonominin doların yükselmesine yol açacağı tahminlerini azaltmasıyla kayıplarını artırdı. Japonya ve Çin'deki resmi tatil nedeniyle işlem hacminin az olması kayıpları sınırlarken dolar yen karşısında 109.14 yen, euro karşısında ise 1.2054 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD'de dün yayımlanan ISM imalat endeksi temel malzeme tedariği ve nakliyede yaşanan sıkıntılar nedeniyle 60.7 seviyesine gerilediğini gösterirken dolar yen karşısında üç haftanın, euro karşısında ise iki haftanın zirvesinden geriledi. Reuters anketine katılan ekonomistler endeksin 65 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine, 13 ay vadeli kuponsuz tahvili ilk kez piyasaya sunarken, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden satacak.

Merkez Bankası "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu (10.00), reel efektif döviz kuru verilerini (14.00) açıklayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle görüşecek (15.30).

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

ABD'de dış ticaret (15.30), fabrika siparişleri (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor.

Çin ve Japonya piyasaları, haftanın ilk günü olduğu gibi bugün de kapalı bulunuyor.