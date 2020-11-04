Dolar/TL, yeniden 8,50'nin üzerinde

04 Kasım 2020

Küresel piyasalar, ABD'de 46. Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını yakından izliyor. Yurt içi piyasalarda ise döviz kurlarında yaşanan yükseliş takip edilirken dün piyasanın kapanışına doğru hız kazanan yükselişle birlikte 8,55'e dayanan dolar/TL, sabah saatlerinde 8,41-8,42 seviyelerinden güne başlamıştı. Piyasaların açılışına doğru dolar/TL yeniden yükselişe geçerek 8,50'nin üzerine çıktı. Euro/TL ise 9,95'ın üzerinde el değiştiriyor. Güne yüzde 0,41 artışla 1.155,48 puandan başlayan BIST 100 endeksi ise kazanımlarını yüzde 1'in üzerine taşımayı başardı.



Saat 15:10 itibarıyla dolar/TL 8,4560'dan euro/TL 9,8990'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda BİST 100 Endeksi ise yüzde 1,32 artışla 1.166 puanda.

Yurt içinde günün en önemli verisi olarak ön plana çıkan ayı reel efektif döviz kuru ekim ayında da düşüşünü sürdürdü ve 60,66 ile tarihi seviyelere geriledi. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Eylül ayında 62,21 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü. Devam eden bilanço döneminde bugün THY ve Coca Cola İçecek bilançoları gelecek.

Borsa İstanbul yüzde 1'in üzerinde primli

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'nde de dünya borsalarına paralel olarak alıcılı bir gün yaşanıyor. Yüzde 1'in üzerine primle açılan endeks bir ara kazanımlarını geri verse de gün ortasına doğru kazançlar yüzde 1'i geçmiş durumda.

Merkez, sıkılaştırmayı belirginleştiriyor



Dolar/TL Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni sıkılaştırma adımlarının gelecebileceği beklentileriyle dün 8.4'lü seviyelere geriledikten sonra bugün ABD seçim sonuçlarına ilişkin küresel fiyatlamalara paralel dalgalanıyor.

Merkez Bankası hali hazırda yüzde 10,25 seviyesindeki politika faizinden fonlama yapmıyor. Banka yüzde 11,75 seviyesindeki BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik fonlamayı Cuma günü sıfıra indirdi. Banka yine aynı faiz oranındaki diğer fonlamaları da dün itibarıyla yapmayacağını açıkladı.

TCMB fonlama maliyetini artıran sıkılaştırma adımlarına dün de devam etti. Merkez Bankası döviz ve altın karşılığı TL verdiği swap piyasasındaki TL faizini 150 baz puan artırarak yüzde 11,75'ten yüzde 13,25'e yükseltti.

Bu adımlarla birlikte TCMB'nin fonlama kompozisyonunda yüzde 14,75 seviyesindeki GLP ve benzer oranlarda oluşan geleneksel yöntemli reponun ağırlığı artmış durumda. GLP oranından kullanım dün 49 milyar TL'ye yükselerek TCMB'nin repo ile sağladığı yaklaşık 210 milyar TL'lik fonlamanın yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

TCMB'nin piyasaya sağladığı kümülatif fonlamanın maliyetini gösteren ortalama fonlama maliyeti de bu adımlarla hali hazırda yüzde 14.75'e yükselen gecelik faizlere doğru çok daha hızlı yükseliyor.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 49 baz puan artışla yüzde 13,94 seviyesine yükseldi. Temmuz ortasından beri 650 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve fonlama maliyeti Aralık 2019'dan beri en yüksek orana çıktı.