Dolar/TL yeniden rekor seviyelere yaklaştı

Küresel piyasalar, Çin'de sanayi üretimindeki artış ve yine bu ülkede COVID-19 aşısının kasım ayında hazır olacağına yönelik gelişmelerden bulduğu destekle iyimser başladı. Yurt içinde ise bütçe rakamları beklenirken dolar/TL 7,49'un; euro/TL 8,90'ın üzerinde değerleniyor.

Dün 7,50'nin üzerine çıkarak rekor kıran dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 7,47-7,48 bandından dengelendikten sonra piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Saat 10:55 itibarıyla dolar/TL 7,4930'dan; euro/TL ise 8,9035'ten el değiştiriyordu. Aynı dakikalarda sterlin/TL 9,6220'den satılıyor.





Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 92,89 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,1 artarak yükseliş serisini üst üste 4. işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi, bugün de yüzde 0,2 artışla 1,1887'ye çıktı.

Altın yükseliyor, petrol yatay



Altın fiyatları doların gerilemesiyle yükselirken, yatırımcılar enflasyon hedefi planının detaylarının açıklanacağı Fed'in para politikası toplantısına odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1,962 seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları, dünya genelinde petrol talebindeki yavaş toparlanmaya dair endişeler ve başlıca petrol üreticilerinin hedefin üstünde üretim yapan ülkelerden daha fazla üretim kesinti yapma talepleriyle geriledi. Ancak bu hafta gerçekleşecek OPEC+ toplantısı öncesinde yatırımcıların kısa pozisyonlarını kapatmalarıyla birlikte kayıplar sınırlı kaldı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 39.56 dolara geriledi.

Bugün merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve COVID-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.