Dolar/TL yeniden yukarı yönlü

17 Ocak 2018

Haftaya 3.75 civarında başlayan ve Afrin'e yönelik operasyon endişesiyle dün 3.8340'a kadar tırmanan dolar kuru ABD'den gelen açıklamalarda bir miktar gevşedi.

Dün 3.7850'ye kadar gerileyen kur, bu seviyeden gelen alımlarla tekrar yükselişe geçti ve bugün saat 09:25'de yüzde 0,55 artışla 3.8125'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6710 seviyesinde yer aldı.

ABD'den dün yapılan açıklamalarda, Afrin'in koalisyonun görev alanı içinde olmadığı ve oradaki PYD güçlerinin DEAŞ'a karşı operasyonların parçası olarak kabul edilmediği ifade edilmişti.

Diğer taraftan dolar endeksi, ABD dışındaki gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştıracağı beklentisiyle, ay başından bu yana zayıf seyrini sürdürüyor. Bugün 89,98'e kadar gerileyen endeks daha sonra 90,30 civarına toparlandı. Bankacılar, Suriye sınırında yaşanabileceklere ilişkin endişelerin piyasalarda öne çıktığını, bu nedenle dolar endeksinde yaşanan düşüşlere karşın TL'nin güçsüz kaldığını belirtiyor.

Jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta, perşembe günkü toplantısında TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceği beklentisi de TL'deki kırılganlığı besliyor.

Küresel piyasalarda 'Bej Kitap Raporu' bekleniyor

Commerzbank: Dolar/TL yıl boyunca yükselir

Asya borsaları rekor seviyelerden geriledi