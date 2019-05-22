Dolar/TL, yeniden yükselişe geçti

22 Mayıs 2019

Güne 6.05-6.06 seviyelerinde başlayan dolar, yukarı yönlü atak yaptı. Bir yandan Türkiye-ABD ilişkileri, bir yandan da İstanbul seçim sürecini izleyen piyasada, haftanın en yüksek seviyesi test edildi. Kur, öğleden sonra 6.1147 seviyesine kadar çıktı. Dolar/TL, gün sonuna doğru 6.09 seviyelerinde yer aldı.

Yurtiçi piyasada ABD-Türkiye ilişkilerine ilişkin haber akışı yakından izleniyor. S-400 hava savunma sistemi alımı ile ilgili son olarak Almanya Hükümet Sözcüsünden açıklama geldi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi alım kararının NATO için cevaplanması zor sorular yarattığını ve Ankara'nın kararını tekrar değerlendirmesinin memnuniyet yaratacağını belirtti.

Seibert basın toplantısında yaptığı açıklamada "Hükümet bu konuyu çok dikkatli takip ediyor. NATO için, silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirlik göstermesi çok önemli ve bu nedenle bir ortağın, Rus sistemi alması durumunda cevaplanması zor sorular ortaya çıkıyor" dedi.

S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilemiyor.

Kremlin ise dün CNBC'de yayımlanan habere tepki gösterdi. Rusya, S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının Ankara'nın da belirttiği gibi bitmiş bir anlaşma olduğunu belirterek ABD'nin Türkiye'ye verdiği iddia edilen ültimatomu kınadı. Haberde Washington'un Türkiye'ye S-400'ten vazgeçmesi ve ABD'den silah alması için iki hafta süre verdiğini, aksi halde Ankara'nın yaptırımlarla karşılaşacağı bildirilmişti.