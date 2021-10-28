Dolar/TL, yeniden yükselişe geçti

Döviz kurlarında 3 gündür yaşanan aşağı yönlü hareket TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası yerini yukarı yönlü hareketlere bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala hakkında açıklama yayınlayan 10 ülkenin büyükelçisini istenmeyen adam ilan edilmesi yönündeki açıklamalarıyla haftanın başlangıcında dolar/TL, 9,85 sınırına dayanmıştı. Ancak konunun diplomatik bir krize dönüşmemesinin etkisiyle kurlarda düşüş görüldü.

Haftanın ilk üç gününde 9,40'a kadar gerileyen kur bugün yeniden yükselişte. Dolar/TL, saat 11:10 itibarıyla yüzde 1'lik artışla 9,5735'ten; euro/TL ise 11,12'den işlem görüyor.

BİST 100 ise sınırlı yükselişle 1.521 puanda.

Piyasaların yakından takip ettiği Merkez Bankası'nın yılın dördüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminleri yükseltildi.