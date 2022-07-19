Dolar/TL yılın yeni zirvesinde

Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL bu sabah 17.57 bölgesini test ederek, yılın zirvesini yenilemiş oldu. TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 15, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25'e ulaşmış durumda. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'ndan 50 baz puan faiz artırımı geleceği fiyatlara girmeye başladı. Parite 1.02'nin üzerine çıkarken, Euro/TL ise 18'i aştı.

Piyasalar bir yandan makro göstergeleri yorumlamaya çalışırken, diğer yandan merkez bankalarının para politikalarını izliyor. ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesi resesyon endişelerini tekrar gündeme getirirken, küresel piyasalarda karışık bir seyir etkili.

17.601 direncine dikkat çeken İnfo Yatırım'ın paylaştığı piyasa notu şöyle: ABD'de büyüme verisinin daralmaya işaret etmesi ardından, açıklanan yüksek enflasyon verileri ile resesyon endişeleri artarak devam ederken kısık seslerle stagflasyon söylemleri de geliyor. Burada riskli varlıklardan çıkışın hızlanması sonrasında dolara olan talebin artması ile dolar endeksi 109,3'lü seviyeleri test ederken, gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybediyor. Yıl başından itibaren baktığımızda yurt içi dinamiklerin de etkisi ile TL daha fazla negatif ayrışıyor.

Makro ekonomilerdeki belirsizlikler, yüksek enflasyon, CDS'lerdeki yükseliş ve dolar endeksinin yukarı yönlü seyri ile dolar/TL 20 Aralık'tan bu yana ki en yüksek seviyesi olan 17,57'yi test etti. Yurt içi piyasalar Perşembe günkü TCMB ve ECB faiz kararlarına odaklandı.