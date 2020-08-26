Dolar/TL yön arayışında

26 Ağustos 2020

Dünkü işlemlerde kısa süreli de olsa 7,40'ın üzerini gören dolar/TL, bugüne 7,39 seviyelerinde başlamasının ardından gün ortasına doğru kısa süreliğine 7,35'in altına gördü. Veri ve haber akışının zayıflığının etkisiyle yön bulmakta zorlanan kur, saat 11:20 sularında 7,3465 seviyelerine kadar çekildi. Aynı dakikalarda euro/TL ise 8,6850'yi gördü. İlerleyen dakikalarda yeniden yukarı yönlenen dolar/TL saat 12:40'ta 7,3650'den euro/TL 8,7010'dan değerleniyordu.

Bugün piyasalarda yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise saat 15:30'da açıklanacak ABD Temmuz ayı dayanıklı siparişler verisi izlenecek.

Geçen hafta kısa vadeli faizleri sabit tutan Merkez Bankası (TCMB), likidite kanalıyla piyasalardaki faizleri yükseltmeye devam etti. Sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB iki gün önce Borsa İstanbul'dan verdiği yüzde 9,75 faizli fonlama tutarının azalabileceğine ve daha yüksek maliyetli geleneksel reponun payını artabileceğine işaret etti.

MB'nin fonlama maliyeti yüzde 9,67'e yükseldi

Bankacılar TCMB'nin bankaları 3-4 hafta vadeli, faizin bankalar tarafından belirlendiği ve yüzde 11'li seviyelerde oluşan repo ihalelerine yönlendirmeye devam edeceğini belirtiyorlar. TCMB'nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da yüzde 7,34'e kadar gerilemişti. Bu tarihten itibaren yükselişe geçen fonlama maliyeti TCMB son adımlarıyla dün yüzde 9,67'e yükseldi. Yani 250 baz puana yaklaşmaya başlayan sıkılaştırma yapıldı.

Jeopolitik gelişmelere bakıldığında ise Türk ve Yunan dışişleri bakanları, dün Alman mevkidaşıyla yaptıkları görüşmelerde Akdeniz'de doğalgaz arama ve egemenlik sahası gerilimini gidermek için diyaloga hazır oldukları mesajını verdiler. Ancak iki ülke de haklarını savunmak istediklerini kesin bir şekilde ortaya koydu.

Uluslararası piyasalarda ise Asya borsaları, karışık gelen makroekonomik verilerin yatırımcıları küresel iyileşmeye dair tedbirli olmaya itmesiyle iki yılın yüksek seviyelerinden geriledi.

Dolar endeksi ise ivme kaybetmesi beklenen bugün açıklanacak ABD dayanaklı mal siparişleri verisi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşma öncesi çoğu para birimi karşısında dün kaydettiği kayıpları kısmen toparladı.

Türkiye'nin risk primini gösteren beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi iki günlük düşüşün ardından 538/550 baz puanda bulunuyor.