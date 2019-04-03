Dolar/TL yukarı hareketlendi
Dolar/TL enflasyon verisi sonrası 5.65'e tırmandı.
Mart enflasyonu beklentilerin hafif üzerinde gelirken ilk tepkide yatay kalan dolar/TL daha sonra yukarı hareketlendi.
Sabah saatlerinde 5.57-5.62 aralığında dalgalandıktan sonra veri öncesi 5.6000'da yer alan kur, saat 10:10'da 5.9595'de yatay kaldı. Kur saat 10:25'de ise 5.6618'e kadar yükseldi. Euro/TL'de veri sonraki 6.2860 seviyesinden 6.3470'e sıçradı.
Mart ayında TÜFE aylık yüzde 1,03 ve yıllık yüzde 19,71 oldu. Beklenti aylık yüzde 0,85 ve yıllık yüzde 19,52 yönündeydi.
Analistler, haberleşme hariç tüm kalemlerde yükselişin sürdüğüne dikkati çekerek Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi beklemek için erken olduğu yorumunu yaptı.
Goldman Sachs, faiz indirim beklentisini öteledi