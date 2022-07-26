Dolar/TL yükselişe devam ediyor

Dolar/TL'de yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolar bugün 17.88'e kadar yükseldi. BDDK kararıyla geçici olarak 16'ya gerileyen kurdaki bu görünüm kısa sürerken, TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 16.75, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.1 seviyesine yükseldi. Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

Piyasalarda bu hafta TCMB'nin yıl sonu için mevcut yüzde 42.8 olan enflasyon tahmininde yapacağı revizyon, Fed faiz kararı ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Cuma günü İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) yapacağı konuşma takip ediliyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 106,4 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi 1,0230'dan alıcı buluyor.

Analistler, güçlenen resesyon riski sonrası artan tahvil talebinin doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini aktaran analistler, bu hafta ABD'deki yoğun makroekonomik veri takviminin de yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini ifade etti.