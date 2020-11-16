Dolar/TL, yükselişe geçti: 7,75 aşıldı

Geçen haftayı yüzde 10'un üzerinde güçlenerek tamamlayan döviz kurları, yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Sabah saatlerinde yaşanan geri çekilme sonrası gün ortasında kurlar yukarı yönlü hareketlendi. 7,60'ı gören dolar/TL, saat 14:10'da 7,7587 ile gün içi zirvesini yaptı. Aynı dakikalarda euro/TL 9,1921'e kadar çıktı.

Yurt içinde bu haftanın en kritik gündemini 19 Kasım'da açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı oluşturuyor. Geçen haftanın başında ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler sonrası merakla beklenen faiz kararı, fiyatlamalarda belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Küresel piyasalar iyimser



Küresel piyasalarda yeni hafta Japonya ve Çin'den gelen pozitif makroekonomik verilerle başladı. Japonya son 40 yılın en hızlı büyümesini kaydederken Çin'de beklentileri aşan sanayi üretimi risk iştahını artırıyor. ABD'de vadeli endeksler yüzde 0,7'ler düzeyinde yükselirke Asya borsalarında artılar yüzde 2'ye yakın primli.

Artan vaka sayıları fiyatlanmıyor

Analistler, yatırımcıların koronavirüs vakalarında hızlı artışa rağmen aşı cephesinden gelen pozitif haberlere kulak vermeyi tercih ettiklerini belirtiriyorlar. Aşının, yaşanan krizi bir şok ardından hızlı toparlanmanın geldiği bir doğal felaket gibi gösterdiğini belirten analistler, ABD'de şirketlerin karlılıklarına yönelik güçlü pozitif beklentilerin de yukarı harekete destek verdiğini ifade ediyorlar.

Brent petrol 43 doların üzerinde

Çin ve Japonya'da sanayi üretimi ve GSYH büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve OPEC+'nın artan COVID-19 vakaları karşısında arz kısıntısını cari seviyede tutmaya devam edeceği beklentileri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti. ABD'nin artan koronavirüs vakalarına rağmen ülke çapında kapatma, karantina tedbirlerine başvurmayacağının açıklanması da petrol fiyatlarına destek verdi. Brent petrolün varil fiyatı 43 doları geçerken ABD ham petrolü 40,6 dolar seviyesinde.

Enerji uzmanları, Avrupa'da otoyol kullanımlarını son haftalarda yarı yarıya azaldığına, ABD'de de araç kullanımlarında azalma olduğuna dair gelen verilerin petrol fiyatları üzerinde baskı yarattığını, ABD'de petrol ve doğal az sondaj kuyularının sayısını Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldiğini açıklanmasının da bu baskıya destek verdiğini ifade ediyorlar. ANZ analistleri, petrol piyasasında arz fazlasının 2021 yılının ilk şarısında 1,5-3 milyon varil/gün aralığına yükseleceğini tahmin ediyorlar.