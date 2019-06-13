Dolar/TL yükselişe geçti

13 Haziran 2019

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 konusunda gelmeye devam eden açıklamalar sonrası ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler tırmanıyor. Piyasayı baskı altında tutan bu gelişme, dolar/TL'nin yeniden yükselişe geçmesine neden oldu. Bugün en düşük 5.80 seviyelerini gören kur, 5.9030 seviyesini test etti. Dolar/TL, saat 17:30 itibariyle 5.8740 seviyesinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini aldığını ve "bu işin bittiğini" söylemişti. Erdoğan ay sonunda G20 toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde bir telefon görüşmesi de yaparak konuyu çözmek istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün, ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan'ın Cuma günü gönderdiği mektuba yönelik olarak kimsenin Türkiye'ye ultimatom veremeyeceğini, Türkiye'nin böyle mektuplarla aldığı kararlardan vazgeçmeyeceğini söyleyerek, "Türkiye S400'leri aldı, bunlar gelecek, konuşlanacak" dedi.

Shanahan, geçen hafta Türkiye'nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatlarının yer aldığı bir mektubu Akar'a göndermişti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de, Savunma Bakanlığı'nın mektuba cevap vermek için çalışma yürüttüğünü ifade etmişti.

İstanbul seçimleri ve S-400 konusunun TL için başlıca risk unsurları olduğunu söyleyen bir bankacı, "Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası kurda yukarı yönlü bir hareketlenme gördük. Dolar/TL 5.91 seviyesini aşarsa yukarı hareketin devamı gelebilir. Mevcut durumda 5.75-5.88 bandının korunacağını düşünüyorum" dedi.

Borsada yüzde 2 düşüş

Öte yandan günün ilk yarısını yüzde 1,6 kayıpla 91.150 puandan tamamlayan borsada da satış ağırlıklı görünüm etkisini sürdürüyor. 90.600 puana kadar inen BIST-100, yüzde 2'yi aşan düşüşle 90.600 seviyelerine doğru çekildi.