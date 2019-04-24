Dolar/TL yükselişle açıldı, 5.86'yı test etti

24 Nisan 2019

Geçen Perşembe'den bu yana 5.85 üzerini test eden dolar/TL güne yükselişle başladı. 23 Nisan nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu dün 5.81-5.85 aralığında görece sakin kalan kur, bu sabah 5.8606'ya yükseldi.

Kur saat 08:44'de önceki kapanışına göre yüzde 0,40 primle 5.8525 seviyesinde. Euro/TL de yüzde 0,30 artışla 6.5665 seviyesinde.

Dolar endeksindeki değerlenme TL üzerinde başlıca baskı unsuru. Dolar, ABD ekonomisinin ivme kaybettiği endişelerini azaltan ekonomik verilerin ardından başlıca para birimleri karşısında 97.777 ile 22 ayın zirvesine yükseldikten sonra hafif gevşedi ve 97.665'e geldi.

TL'nin seyri açısından petrol fiyatları da yakından takip ediliyor. ABD'nin İran muafiyetlerini uzatmama kararı sonrası 6 ayın zirvesini gören Brent petrol, Arap ülkelerinin İran'ın yokluğunda oluşacak açığı telafi edeceklerini açıklamasıyla kazanımların bir kısmını geri verdi. Brent petrolün varil fiyatı bu sabah yüzde 0.35 kayıpla 74.20 dolarda.

Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret görüşmeleri izlenmeye devam ediyor. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin müzakerelere katılmak için 30 Nisan'da Çin'e gidecek. Çin'i temsil eden üst düzey yetkili Liu He de, 8 Mayıs'ta Washington'u ziyaret edecek.

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