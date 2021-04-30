Dolar/TL yükselişte, euro/TL 10 liranın üzerini test etti

Dolar/TL'de hafta başında ABD ilişkilerine ilişkin endişelerle yaşanan 8,5 üzerindeki tarihi rekora doğru yükseliş yerini 8,2 civarında dalgalı bir seyre bıraktı.

Dün günün ilk bölümünde TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumundaki mesajlarıyla 8,13'e kadar gerileyen dolar/TL, sonrasında düşüşünü geri aldı ve hafta boyunca olduğu gibi günü 8,20 civarında tamamladı. Bu sabah saatlerinde ise güne sakin başlayan döviz kurları piyasaların açılmasıyla birlikte yükselişe geçti. Dolar/TL 8,21 seviyelerinden 8,26'nın üzerine tırmandı ve son 3 günün en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL ise kısa bir süreliğine de olsa 10 liranın üzerini test edere 10,02'ye kadar yükseldi.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltmişti

Merkez Bankası (TCMB) dün yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9.4 seviyesinden yüzde 12.2'ye yükseltirken bu yükseliş piyasanın yukarı revize etmeye devam ettiği yüzde 14 beklentisinin altında kaldı. Banka Nisan'da yüzde 17 civarı ile enflasyonun zirve yapacağını açıklarken, piyasa önümüzdeki hafta için yıllık yüzde 17.3 beklediği enflasyonun Mayıs, belki Haziran'da da yükselişin sürdürmesini bekliyor.

Küresel piyasalarda dolar ayı değer kayıpla tamamlayacak

Dolar Fed'in son derece düşük faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajına sadık kalmasıyla başlıca para birimleri karşısında art arda dördüncü haftayı da değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor. Dolar endeksi bu seviyelerden kapanırsa haftayı yüzde 0.2 ekside bitirmiş, Nisan ayında ise yüzde 2.8 gerilemiş olacak.

Kanada doları dolar karşısında 1.2273 ile üç yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Kanada doları haftayı yüzde 1.7 kazanımla bitirmeye hazırlanıyor. Fed'in Çarşamba günü sona eren para politikası toplantısının sonunda Başkan Jerome Powell, politikada herhangi bir değişiklik yapılmasını tartışmanın "henüz zamanının gelmediğini" ifade etmişti. Powell, "2020 Şubat'ının 8.5 milyon kişilik istihdam gerisindeyiz. Hedeflerimizden çok uzaktayız... Biraz zaman alacak" demişti. Powell her ne kadar enflasyon yükseliyor olsa da, artmakta olan enflasyonun geçici bir özellikte olduğunu ve Fed'in faiz oranlarını beklenenden daha önce artırmasını gerekli bırakacak denli kalıcı bir sorun olmadığını ifade etmişti. ABD hükümetinin verdiği destekle ivme kazanan ekonomik büyüme bu yıl yaklaşık kırk yılın en güçlü performansını kaydetmeye hazırlanıyor.