Dolar/TL yüzde 5 yükseldiği haftanın son günü yatay

Yurt içinde önemli bir verinin öne çıkmadığı haftanın son günü, yurt dışında Almanya üretici enflasyonu ve İngiltere perakende satışları izlenecek. Küresel piyasalarda ise altındaki fiyatları yurt içinde ise dolar/TL kurundaki hareketler yakından izleniyor.

Kritik bir ajandanın geride kaldığı hafta boyunca yükselen dolar/TL kuru, üst üste 4 günlük yükselişle birlikte 8,70'in üzerine kadar tırmandı. Türk Lirası için oldukça sorunlu geçen haftada dolar/TL'de 8,30'dan başlayan yüseliş hareketiyle birlikte TL'deki toplam değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı. Bu sabah saatlerinde ise kurlar yatayda seyrederken dolar/TL, 8,71'in üzerinde işlem görüyor. Euro/TL 10,40'ın hemen altında.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde TCMB kısa vadeli dış borç istatistiklerini, TOBB kurulan ve kapanan şirketler verilerini duyuracak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa İş Dünyası ile Buluşma programına katılacak (10.30).

Almanya üretici fiyatları günün öne çıkan verilerinden biri olacak. Almanya'da üretici fiyatlarının Mayıs'ta aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 6,4 arttığı düşünülüyor. Nisan ayında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 5,2 artış yaşanmıştı.

Avrupa'da erken saatlerde gelecek diğer bir veri İngiltere perakende satışları olacak. Bir önceki ay yüzde 9,2 artan perakende satışlarda Mayıs ayı beklentisi yüzde 1,6 artış yönünde oluştu. Yıllık bazda ise baz etkisiyle yüksek beklenti devam ediyor. Nisan'da yüzde 42,4 olan artışın geçen ay yüzde 29,0 olacağı tahmin ediliyor.