Dolar/TL zirveden inmiyor

08 Eylül 2020

Küresel piyasalarda dolar zayıf kazanımlarını korurken, yurt içinde TL iç dinamiklerin de etkisiyle güçsüz görünümüne devam ediyor. Güne yükselişle başlayan dolar/TL, rekor seviyesini 7,4871 ile yeniledi. Bu arada Euro/TL de bugün 8,8473 zirvesini test etti.

Piyasanın ana gündeminde, TCMB'nin sıkılaştırma politikası ve Doğu Akdeniz var.

TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla yüzde 10.16'ya kadar yükseltti. Ancak yükseliş geçen hafta itibarıyla son buldu. Fonlama maliyetindeki günde 1 baz puan ile oldukça sınırlı düşüşler oldu. Piyasa fonlamanın yeni karar olmaksızın yüzde 10-10.50 bandında kalması bekleniyor. Dün itibarıyla ortalama fonlama maliyeti de yüzde 10.16 seviyesinde.

Bugün yüzde 10,77 basit faizle 10 milyar verdi

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 6 Ekim vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 38 milyar 395 milyon TL teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10,71, 10,77 ve 10,81 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,26, 11,32 ve 11,37 seviyesinde gerçekleşti.