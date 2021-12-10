Dolar/TL, zirvesini 13,95'in üzerine taşıdı

Hafta boyunca 13,80 civarında dolaşan ve 13,87'deki zirvesine yakın seyreden dolar/TL, bu seviyelerini bugün kırdı. Sabah saatlerinde 13,90'ı aşan dolar/TL, bugün gün ortasında 13,95'i de aşarak rekor tazeledi. 13,9598'i gören dolar/TL sonrasında bir miktar geriledi. Euro/TL de bugün, tarihi zirvesini 15,7555'e'taşıdı.

Merkez Bankası'ndan yeni bir müdahale gelecek mi?

Geçen hafta döviz piyasasına müdahale eden TCMB'den bu müdahaleleri sürdürüp sürdürmeyeceği de yakından izleniyor. TL'nin geçen hafta illikit piyasada 14 seviyesini görmesinin ardından TCMB iki defa dolar satarak piyasaya müdahale etti. TCMB'nin iki müdahalesi de kurun 13,8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başlamıştı.

Bakan Nebati'den serbest piyasa vurgusu

Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 Yılı Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirken, Bakan Nureddin Nebati konuşmasında likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü nakit rezervi tutulması politikasına devam ettiklerini söyledi. Nebati ayrıca, tüm adımları serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacaklarını da kaydetti.

Yaklaşık yüzde 21 ile üç yılın zirvesindeki enflasyonda birkaç ay içinde gerçekleşmesi beklenen 10 puan artışa ve TL'nin eksi getirisine rağmen TCMB'nin Aralık ayında bir faiz indirimine daha gitme ihtimali TL'nin değerini tarihi dip seviyelere düşürdüğü gibi toparlanmasına da engel oluyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de, Türkiye'de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25'i aşabileceğini belirtirken, Aralık'ta olası bir yeni faiz indiriminin enflasyon tahmininin üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.

TCMB'nin bir sonraki para politikası toplantısı 16 Aralık'ta yapılacak.