Dolar/TL, zirveyi yeniledi

07 Eylül 2020

Küresel piyasalarda dolarda güçlü bir görünüm olmamasına karşın dolar/TL'de yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Günün ilk yarısında yatay seyir izleyen dolar/TL, öğleden sonra 7,46'nın üzerine çıkarak zirvesini yeniledi.

Geçen hafta yüksek enflasyon ortamında TL getirisinin yeterliliği sorgulanırken bu endişelerin döviz ve altın cinsi varlıklara yeni bir yönelim ve dolar/TL'de yeni bir baskı unsuru oluşturup oluşturmayacağı piyasalarca yakından izleniyor.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde gerçekleştirdiği geleneksel yöntemle repo ihalesi açmayı sürdürerek 5 Ekim vadeli 10 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 40 milyar 670 milyon TL teklif geldi. Bileşik faizler en düşük yüzde 11,02, ortalama yüzde 11,10 ve en yüksek ise yüzde 11,20 oldu. İhalede en düşük faiz basit yüzde 10,50, ortalama yüzde 10,57 ve en yüksek faiz ise yüzde 10,66 seviyesinde gerçekleşti.

Politika faizi %8.25'ten bir hafta vadeli repo ihalesi açmamayı sürdüren TCMB, faizin bankalar tarafından belirlendiği geleneksel ihalelerle ortalama fonlama faizini yükseltti.

TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla %10.16'ya kadar yükseltti.

Fonlama maliyetindeki yükseliş geçen hafta itibarıyla durdu.

Salı günü ortalama fonlama maliyeti değişmezken Cuma günü ise sadece 1 baz puan geriledi.

MB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini geçen hafta itibarıyla %10.16'ya kadar yükseltti. Ancak yükseliş geçen hafta itibarıyla son buldu. Fonlama maliyeti geçen hafta sınırlı düşüş de gösterdi ancak düşüşler 1 baz puan ile oldukça sınırlı kaldı.

Piyasa yeni karar olmaksızın fonlamanın %10-10.50 bandında kalmasını bekliyor.

ABD bugün tatil

Dolar endeksi, geçen hafta 91,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlanarak haftalık bazda yüzde 0,7 artışla 92,98'e çıktı.

ABD piyasalarındaki tatil nedeniyle işlem hacimlerinin bir miktar azalması bekleniyor.

Wall Street'te Cuma günü teknoloji hisseleri liderliğinde yaşanan satışların yeni hafta da ABD vadeli endeksleri üzerinde kendisini hissetirmeye devam ettiği görülüyor

Küresel piyasalarda ise bu hafta, perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı ve yoğun veri gündemi takip edilecek.