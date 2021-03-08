Dolar/TL'de artış yüzde 1,5'i geçti

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yurt içinde doğrudan fiyatlanacak önemli bir verinin bulunmadığı günde, döviz kurlarında gün ortasına doğru yaşanan aşırı hareketlilik dikkat çekiyor. Dolar/TL kuru, 10 dakika içerisinde 7,57'den 7,68'e yükseldi. Aynı dakikalarda euro/TL de 8,98'den 9,10'un üzerine geldi.

ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL, geçen hafta 2021 yılının zirvesi görerek 7,50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı. 7,59'a kadar tırmanmasının ardından haftayı 7,53'ten kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde hareketli bir gün geçiriyor. Günün ilk bölümünde 7,53-7,55 bandında dengelenen dolar/TL, gün ortasında ani hareketlerle 7,67'nin de üzerine çıktı. Ardından sınırlı bir geri çekilmeyle kur 7,64-7,65'lere çekildi. Euro/TL de benzer grafikleri çizerek 9 liranın hemen altından 9,10'un üzerine fırladı.

Günün ikinci bölümünde bir süre geri çekilmeler yaşansa da dolar/TL yüzde 1,7'yi bulan yükselişle 7,67 seviyelerinde; euro/TL ise yüzde 1,4 değer artışıyla 9,10'un hemen üzerinde seyrediyor

Borsa İstanbul açılıştaki kazanımları sıfırladı ve düşüşe geçti

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi ise açılışın ardından gelen kazanımlarını gün ortasına doğru geri verdi. Günün ikinci yarısında satışlar devam etti ve Endeks yüzde 0,6 civarı düşüle 1.532 puana .çekildi. BİST 100 Endeksi, gün ortası itibarıyla cuma günkü kapanış seviyeleri olan 1.541 puanda seyrediyordu. BİST 100 gün içerisinde 1.553 puana kadar yükselmişti.

"BİST 100'de 1.525-1.564 aralığı önemli"

BİST 100 performansına yönelik bilgi notunu DÜNYA ile paylaşan Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış ÜRKÜN, endekste 1.564 seviyesini önemine işaret etti. 1.582’den gelen düşüş trendinde direnç olarak izlenecek bu seviye aşılmadan şimdilik 1.525-1.564 aralığında hareketler izlemeye devam edileceğini aktaran Ürkün, 'Yurt dışının risk iştahının artışı ile birlikte 1.564 aşılabilirse yükselişlerde yeni bir ivme yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı.

MB'den faiz artışı beklentisi güçleniyor

Merkez Bankası'ndan yeni faiz artışı beklentileri de piyasada her geçen gün kuvvetleniyor. Tüketici fiyatları enflasyonu Şubat ayında yıllık bazda yüzde 15,61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken yükselişin Nisan ayına kadar yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun Mart ve Nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşacak olması nedeniyle TCMB'nin faiz artırımı gibi bir politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu beklenti piyasa genelinde hakim değil.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

Bankacılar ayrıca yatırımcıların Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için piyasa hareketlerinde dalgalanmaların devam edeceğini ifade ediyorlar.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine, Şubat ayı için iç borçlanmanın maliyeti, vadesi ve çevirme oranını duyuracak (17.30).

Almanya'da sanayi üretimi (10.00), Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi (12.30), Avrupa piyasalarında takip edilecek veriler olacak. Almanya'da bir önceki ay sabit kalan sanayi üretiminin Ocak ayında yüzde 0,8 arttığı tahmin ediliyor. Sentix endeksinin ise eksi bölgeden artı bölgeye geçeceği düşünülüyor.



ABD'de toptan stoklar verisi izlenecek (18.00). IMF Başkanı Christina Georgieva ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir görüşme gerçekleşktirecekler

(18.00).

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardımlarını içeren teşvik paketini onayladı.