Dolar/TL'de aşağı yönlü hareketler sınırlı kalıyor

Dolar/TL’de Merkez Bankası mesajları sonrası dalgalı görünüm devam ediyor. Sabah 8 seviyelerinde işlem gören kur, 8.10 seviyelerine doğru hareketlendi.

Kur, Merkez Bankası'nın yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan kararı sonrası 8-8.15 arasında dalgalandıktan sonra dolardaki zayıf seyrin de desteğiyle 8,1'in altında güne başladı. Dolar ardından 8,10 seviyelerine yöneldi.

Bankacılar dünkü PPK sonrası ay sonundaki enflasyon raporunun öneminin arttığını belirtiyorlar.

Dolar/TL haftaya 8.2'li seviyelerden başlamış ancak dolarda bir süredir görülen küresel değerlenme eğiliminin geçen haftadan itibaren yerini değer kaybına bırakmasıyla birlikte 8'e doğru düşüş eğilimine girmişti.

Küresel piyasalarda ise dolar ABD Hazine tahvil getirilerinin bir yıldan uzun sürenin en yüksek seviyelerinden gerilemeye devam etmesiyle birlikte üst üste ikinci haftayı da değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri geçen ay sonunda yüzde 1.776'ya kadar yükseldikten sonra dün gece yüzde 1.528'ye gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesine indi.