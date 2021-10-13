Dolar/TL'de bir rekor daha: 9,09 aşıldı

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Dolar/TL'nin rekor yolculuğu hız kesmeden devam ediyor. Üst üste 4. günde de rekor seviyelerini güncelleyen dolar/TL'nin yeni zirvesi 9,09'un üzerine çıktı. Böylece eylül ayında dolar karşısında yüzde 7 değer kaybeden Türk Lirası'nın ekim ayının ilk yarısındaki değer kaybı ise yüzde 2 civarında. 2020 sonuna göre değer kaybı ise yüzde 22'yi buldu.

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimi ile başlayan ABD Doları'ın gelişen ülke para birimleri karşısında güçlenmesinin de etkisiyle Türk Lirası, dolar karşısında en fazla değer kaybına uğrayan para birimi oldu. Bazı analistler dolar/TL'de son günlerde yaşanan yükselişte Türkiye'nin Suriye'de yeni operasyon ihtimalinin de etkili olduğu görüşünde.

Dolar/TL için yeni zirve; 9,0940

23 Eylül'deki faiz indirimiyle birlikte 8,80 seviyesini aşarak rekor güncelleyen dolar/TL, yükseliş trendiyle birlikte önce 9 lira seviyesini aştı. Hafta başında geçilen 9 lira psikolojik sınırının üzerinde artmaya devam eden kur, bugün 9,08'i de aştı. Gün içerisinde 9,0940 en yüksek seviye olurken bu seviye aynı zamanda dolar/TL'deki yeni rekor olarak kayıtlara geçti.

Saat 15:30 sularında 9,07'yi geçen dolar/TL, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte 9,09'un üzerini de test etti.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Aslanoğu: Enflasyonist baskılar ön plana çıkıyor

Dolar/TL'deki yükselişleri yorumlayan Dünya Gazetesi yazarı ve Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu, "Döviz kurlarını; içeride ve dışarıda faizlerin yönü, enflasyon, ödemeler dengesi ve riskler belirler. Son dönemdeki harekette küresel faizlerin yükselmesi, içeride para politikasında gevşeme ve belirsizlikler, enflasyonist baskılar ön plana çıkıyor görünüyor" görüşünde.

ABD Doları enflasyon sonrası yükselişe geçti

Bugün özelinde gelişen ülke para birimlerinden ayrışan Türk Lirası için 9,30 seviyesi direnç seviyeleri olarak yorumlanıyor. Olası geri çekilmelerde en ciddi destek seviyeleri ise 8,85 düzeyinde... ABD'd enflasyon verisi öncesinde yüzde 0,2 civarı düşüşte olan ABD Dolar Endeksi bugün kayıplarını geri aldı ve 94,50 seviyesine yükseldi. Benzer şekilde ABD tahvil faizlerindeki yüzde 1 civarı düşüşte yüzde 0,25 artışa döndü. ABD tahvil faizi şu sıralarda yüzde 1,584 düzeyinde.