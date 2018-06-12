Dolar/TL'de dalgalanma

12 Haziran 2018

Yurtiçi piyasada kırılganlık devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle kısa sürecek haftada TL varlıklarda satıcılı seyir izleniyor. Çarşamba günkü Fed faiz toplantısından çıkacak kararlar piyasanın seyri açısından önemli görülüyor. Fed'in büyük ölçüde 25 baz puanlık faiz artırım kararı alacağı düşünülürken, bu yıl için toplam üç faiz artırımına gidileceği yönündeki görüşün korunup korunmayacağı merak ediliyor.

Fed’in 3 faiz artışını koruması ve ılımlı mesajlar gelmesi durumunda son dönemde gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının tekrar canlanabileceği ifade ediliyor. Aksi açıklamaların ise hareketlerin dalga boyunu artırabileceği belirtiliyor.

Dolar, faiz artırım kararı öncesine geri geldi

Türkiye özelinde risk iştahının azalmasıyla birlikte dolar haftaya başladığı 4.47'li seviyelerden bugün 4.58 seviyelerine yükseldi. Böylece kur, TCMB'nin faiz kararı öncesi seviyelere geri gelmiş oldu. 7 Haziran'daki faiz kararından hemen önce 4.57-4.58 seviyelerinde işlem gören dolar, Merkez Bankası'nın sürpriz bir şekilde 125 baz puanlık faiz artışına gitmesi ile 4.44 seviyelerine geri çekilmişti. Gün içerisinde en yüksek 4.5802 seviyesini gören dolar/TL, ardından 4.55 seviyelerine doğru çekildi.

ABD'de TÜFE beklentiye paralel arttı

"Kurumsal talep hız kesmiyor"

Bir bankacı, dünkü hareketin devam ettiğini söyleyerek, "Cari açık yüksek, jeopolitik riskler devam ediyor. Asıl önemlisi seçim yaklaşıyor ve seçim sonrasında hem siyasi hem de ekonomi ve para politikaları açısından nasıl bir resim oluşacağı belli değil. Diğer taraftan yerli kurumsal döviz talebi hiç hız kesmiyor. Kurumların döviz borcu zaten yüksek, dolar/TL 4.50'nin altına indiğinde ise bu talep daha da artıyor" dedi.

Borsa, dünkü kazançları geri verdi

Ekonomide devam eden kırılganlık ve seçim sonrası ekonomi politikalarının nasıl oluşacağına yönelik belirsizliğin de etkisiyle borsada da satış ağırlıklı görünüm devam ediyor. Endeks dün yükselen hacimle güçlü bir tepki yükselişi gerçekleştirdikten sonra dünkü kazançlarını bugün büyük oranda geri verdi. Gün içerisinde 97 bin seviyelerine doğru yükseliş gösteren BIST 100, yeniden yönünü aşağı çevirerek yüzde 1'in üzerinde düşüşle 95.000 seviyelerine geriledi.

Faizlerde yön yukarı

Dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.26 bileşik seviyesinde yer alan 10 yıllık tahvilin bileşik faizi bugün yüzde 15.33 seviyesinde. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 18.8 seviyesinden 18.9 seviyesinde yükselmiş durumda.