Dolar/TL'de dalgalı görünüm

09 Mart 2020

Küresel borsalar koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle birlikte sert kayıplarına devam ederken dolar/TL güne 6.20'nin hemen altında başladı.

Cuma günü 6.10'ın altında işlem gören dolar/TL gece saatlerinde 6.20'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah 6.10'un altını test etti.

Dolar/TL, saat 10:10 itibariyle 6.1405 seviyesinde yer aldı.

Dolar/TL geçen hafta başında da Eylül 2018'den beri en yüksek güniçi seviye olan 6.2640'de kadar yükselmiş, ardından Fed'in daha da faiz indireceği beklentileriyle 6.0345'e kadar gerilemişti. İllikit piyasadaki bu en düşük seviyelerden yükselişler sonrası ise kur haftayı 6.10 etrafında kapatmıştı.

Yatırımcılar hisse senedi gibi riskli piyasalardan çıkarak tahvil piyasasına sığınmasıyla birlikte küresel borsalar keskin gerilerken, petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından yüzde 30 geriledi.

Küresel piyasalardaki fiyatlamalar bugün yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Brüksel'de çeşitli görüşmelerde bulunacak. Piyasalarda bu görüşmeler AB ile ilişkiler kapsamında izlenirken ABD, Rusya ile ilişkiler ve jeopolitik gelişmeler de piyasalarda izlenmeye devam ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Denizli ve Uşak'taki programlarındaki olası açıklamaları da izlenecek.

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