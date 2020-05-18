18 Mayıs 2020

Küresel piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde petrol fiyatlarında yükselişin devam etmesi de piyasalara moral oluyor. ABD vadelileri yüzde 1'lerin üzerinde artıda seyrederken Japonya'dan gelen daralma verisi ve teknik resesyona rağmen Asya borsalarının birçoğunda alıcılı bir seyir gözlemleniyor.

Borsa İstanbul 101 bin puanı geçti

Dünya borsalarında oluşan iyimser havaya paralel olarak Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi de güne yüzde 1'i aşan yükselişle 100 bin 898 puandan başladı. BİST 100, gün ortasına doğru yükselişini sürdürdü ve 101 bin 300 puan civarında dengelendi.

Dolar/TL'de dalgalı seyir

7,27 ile tarihi zirveyi gördükten sonra düşüşünü sürdüren dolar/TL, haftanın başlangıcında 6,86-6,87 seviyelerinde dengelendi. Borsa İstanbul'un açılmasıyla birlikte dolar/TL hızlı bir şekilde 6,84 seviyelerinin altına çekildi. Sonrasında yeniden yükselişe geçen dolar/TL, saat 12:05 itibarıyla dolar/TL 6,8820'dan; euro/TL ise 7,4370'ten el değiştiriyordu.

Son iki haftadır TL'nin dolar ve euro karşısındaki değer kazancında piyasalarda oluşan swap beklentisi etkili oluyor. Likidite ihtiyacını karşılaması açısından kritik öneme sahip swap hattının kurulmasına yönelik gelişmeler piyasaların yakın takibinde. Nisan ortasında da benzer haberler çıkmış, fakat bu gerçekleşmeyince olumlu tepki sönmüştü.

Petrolde yükseliş sürüyor



Petrol fiyatları hızla değerlenmeye devam ediyor. ABD ham petrolü 2 ay sonra ilk kez 30 doların üzerine gelirken brent petrolün varili ise 33 dolar düzeyinde. Petrol fiyatlarındaki yükselişte normalleşme sonrası talebin artması ve arz kısıntısı kararı alan ülkelerin bu karara sadık kalması etkili oluyor.

Japonya resmen resesyona girdi

Japonya ekonomisi 2020 ilk çeyrekte resesyona girdi. 2019 son çeyrekte yüzde 7,3 daralan Japon ekonomisi, 2020'nin ilk çeyreğinde de yıllık yüzde 3,4 daraldı. Ülkede ekonominin yüzde 4,5 civarı küçülmesi bekleniyordu. Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, koronavirüs kaynaklı olarak yaşanan cansız denizaşırı talebin etkisi ile ekonomide ciddi bir daralma sürebileceğini söyledi.

Moody's ve Fitch'ten Türkiye yorumu



Türkiye Varlık Fonu'nun 3 kamu bankasına sermaye enjekte etme kararını değerlendiren Moody's Investors Service, sermaye artırımının bankaların zararları sindirme kapasitelerini ve likiditelerinin güçlendireceğini, giderek zorlaşan faaliyet ortamında kredi profilleri üzerinde oluşan baskıyı yönetmelerine yardım edeceğini bildirdi.

Fitch Ratings analisti Douglas Winslow, Türkiye'nin göreceli olarak düşük borç seviyesi ve finansal piyasa türbülansını başarı ile atlatmasının kredi notunun cari koronavirüs ve kur gerilimlerine dayanmasına yardım ettiğini bildirdi. Öte yandan Fitch, Avusturya ve Fransa'nın kredi notlarının görünümünü düşürdü.



ABD Temsilciler Meclisi, 3 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketini onayladı. Fed Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin toplarlanmasının gelecek yıla kalabileceğini ve tam bir toparlanmanın ise muhtemelen koronavirüs aşısına bağlı olabileceğini belirtti.