Dolar/TL'de düşüş eğilimi sürüyor

04 Eylül 2019

Dolar/TL beklentilerin altındaki enflasyon verisi ardından dün başlayan düşüş eğilimini bugün de sürdürüyor. Kur 20 Ağustos'tan beri ilk kez 5.70'in altına gerilerken küresel piyasalar yakından izlenmeye devam ediliyor.

Dolar/TL, yıllık enflasyonun Ağustos'ta beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmesinin ardından faiz indirim sürecinde TCMB'nin elinin güçlendireceği görüşü ve küresel merkez bankalarının gevşeme yanlısı politikalarını sürdüreceği beklentisi ile düşüşünü sürdürdü.

Enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalar odaklı bir seyir izleyen dolar/TL'de ticaret savaşları baskısı gözleniyordu. Dün güne 5.83 civarında başlayan ve veri öncesi 5.8170 seviyesinde işlem gören dolar/TL 5.7215'e kadar geriledi. TL dün yüzde 1'in üzerinde değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterdi.

Dolar/TL bu sabah da düşüşünü sürdürerek 5.6592'ye kadar geriledi.

Kur 11:00 itibariyle 5.6660 seviyesinde yer aldı.

Gözler TCMB'de

Ağustos'ta manşet ve çekirdek enflasyonda gözlenen düşüşün yanı sıra Eylül ve Ekim'de baz etkisiyle enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyebilecek olması TCMB'nin faiz indirimi konusunda elini kuvvetlendiriyor.

Bu çerçevede ekonomistler gelecek haftaki PPK toplantısında 200-250 baz puan civarında faiz indirimi bekliyor. Veri ardından dün bazı ekonomistler yılsonu enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize ederken yeni yeni oluşan faiz indirim tahminlerinin ise genelde 200 baz puanın üzerine çıktığı görüldü.