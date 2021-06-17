Dolar/TL'de düşüş kısa sürdü

Piyasalar açısından bir haftalık yoğun ajandanın son gündemi olan Merkez Bankası faiz kararı, beklentilere paralel bir şekilde geldi.

Merkez Bankası faizleri yüzde 19 düzeyinde sabit tutarken sıkı duruş ifadesi toplantı metnine girdi.

Dün akşam saatlerinde Fed faizleri değiştirmediği kararında faiz artışı için 2023'ü işaret etmesi ve varlık alımlarına devam kararıyla 8,60'ın üzerine çıktıktan sonra bugün de 8,65 civarında seyreden dolar/TL, TCMB'nin kararının ardından ilk aşamada düşüşle tepki verdi.



Kararın ardından dolar/TL, 8,60'lı seviyelere; euro/TL ise 10,30'un altına geriledi. Ancak kurlardaki düşüş hareketi kısa süreli oldu. Kur ilerlyen saatlerde yükselişini sürdürdü ve 8,69 seviyelerine kadar çıktı.

TCMB: Sıkı duruş kararlılıkla sürecek

Karar metninde en önemli değişiklik enflasyon vurgularının artması ve yeni sıkılaşmayı pekiştiren ifadelerin eklenmesi oldu. PPK metninde mayıs toplantısı metninden farklı olarak “Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir” cümlesine ‘sıkı’ ve ‘kararlılıkla’ kelimeleri eklendi..

Dolar neden yükseldi? Fed'in faizleri değiştirmemesi ve varlık alım programında bir değişiklik yapmamasına karşın faiz artışı için 2023'ü işaret etmesi ABD Doları'nın küresel arenada daha da güçlendirdi. Türk Lirası'nın da aralarında bulunduğu gelişen ülkelerin para birimleri karşısında değerlenen ABD Doları'nın etkisiyle dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi ise Fed'in enflasyon öngörülerini yükseltmesi sonrası yüzde 1,55'e kadar yükseldi. ABD Hazine tahvillerindeki faiz artışı da dolar/TL'deki yükselişte etkili oluyor. Fed, manşet enflasyon beklentisini tam 1 puan artırarak yüzde 3,4'e yükseltti ancak toplantı sonrası yapılan açıklamada yine de bu artışın "geçici" olduğuna vurgu yapıldı.

Dolar Endeksi , 1,5 ayın zirvesinde

Karar sonrası ABD Doları, küresel piyasalarda değer kazanırken Dolar Endeksi, bugün son 1,5 ayın zirvesi olan 91,817 seviyesini gördü. Dolar Endeksi, haziran ayının ilk haftasında 90 seviyesinin altına kadar çekilmişti. Dolar Endeksi'ndeki yükselişte Fed'in faiz artışına ilişkin 2024 yerine 2023 yılını işaret etmesi ve enflasyon beklentilerini yükseltmesinden kaynaklanıyor.