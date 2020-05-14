Dolar/TL'de düşüş sürüyor

14 Mayıs 2020

Küresel piyasalar, ekonomilerin açılmasının ardından artması beklenen salgın vakalarının kontrolden çıkıp çıkmayacağına yönelik soru işaretlerini fiyatlıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell dün yaptığı konuşmada, koronavürüs sonrası ABD ekonomisinde toparlanmanın uzun süreceğini ortaya koydu ve negatif faizi düşünmediklerini açıkladı. Bu açıklamalar, ABD borsalarının aşırı değerlendiği endişelerini ön plana çıkardı. Dün Wall Street'te yaşanan düşüşlerin ardından bu sabah ABD vadelileri de düşüşte... Asya borsalarında da eksiler hakim. Japonya'da kayıplar yüzde 1'i geçerken Çin borsaları ise yüzde 1'in altında işlem görüyor.

Dolar/TL 6,96'dan başladı

Hafta boyu aşağı yönlü seyreden dolar/TL, bugün güne 6,96 seviyesinden başlarken, euro/TL 7,53'ten açıldı. Yurt içi piyasalarda günün en önemli verisi sanayi üretimi olacak.

Güne yüzde 0,30 kayıpla başlayan Borsa İstanbul, açılış sonrası kayıplarını geri vererek dünkü kapanış seviyelerine geriledi.

Powell, negatif faizi düşünmüyoruz

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgını kaynaklı uzun sürecek bir resesyon tehdidi konusunda uyarıda bulundu. Powell, Kongre ve Beyaz Saray’a kalıcı ekonomik hasarın engellenmesi için adım atma çağrısı yaptı. Açıklamasında negatif faiz politikasının cazip olmadığını ve Fed olarak bunu düşünmediğini ifade eden Powell, işe yarayan araçları kullanacaklarını ve negatif faizin etkili olmadığına dair verilere sahip olduklarının altını çizdi.

BM: Salgın 8,5 trilyon dolar kaybettirecek

Birleşmiş Milletler küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 oranında küçüleceğini, salgın hastalığın dünyaya 8 trilyon 500 milyar dolar kaybettireceğini öngördüklerini açıkladı.



Günün Ajandası



- TÜİK tarım ÜFE, ciro endeksleri, perakende satış endeksleri verilerini açıklayacak (10.00).

- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak (14.30).

- ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, ithal fiyatları (15.30), haftalık doğal gaz stokları (17.30) verileri açıklanacak.

- Mısır ve Meksika merkez bankaları faiz kararı açıklanacak.

- Uluslararası Enerji Ajansı(IEA) aylık raporu açıklanacak (11.00).

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Büyükelçileri ile videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıya katılacak (11.00).

- Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Minnesota Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen "Krizde Ekonomimiz ve Sağlığımız" web seminerinden konuşma yapacak (22.00).