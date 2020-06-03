Dolar/TL'de düşüş sürüyor

03 Haziran 2020

Dünya Online

Küresel piyasalar, bu haftanın üçüncü gününe de iyimser bir havayla başlıyor. New York borsalarındaki dünkü alıcılı kapanışın ardından ABD vadelileri de bu sabah artıda. ABD'deki pozitif seyrin etkilediği Asya'nın tamamında yeşil ekranlar görülüyor. Asya'daki yükselişlerde Güney Kore'de açıklanan teşvik paketi ve Çin'de hizmet PMI'nın beklentilerin üzerinde gelmesi etkili oluyor. Güney Kore KOSPI Endeksi, yüzde 2,5'luk artışla başı çekiyor.

Yurt içinde ise günün en önemli verisi olan enflasyon rakamları bekleniyor. Ekonomistlerin mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini yüzde 0,90 artış olacağı yönünde gerçekleşti.



Dolar/TL 6,71 seviyelerinde

Küresel piyasalarda değer kaybını sürdüren dolar, Türk Lirası karşısında da güç kaybediyor. 7,27'lerdeki zirveden yüzde 7,5 kadar aşağı gelen dolar/TL kuru, dün gece 6,70'in de altını gördükten sonra bu sabah saatlerinde 6,71 seviyelerinde. Euro/TL 7,51 düzeyinde.

Petrol fiyatları 3 ayın zirvesini gördü

Brent petrol aylar sonra tekrar 40 doların üzerinde. Petrol piyasalarında, OPEC toplantısıyla ilgili kısıntının uzatılması konusunda 1 ay için tüm ülkelerin anlaştığı iddiaları ve ABD'deki petrol stoklarındaki düşüş fiyatları yukarı çekiyor.

Brent petrolün varili, 40,42 dolar seviyesine kadar yükselişi ardından şu sıralarda düne göre 0,48 dolar artışla 40,05 dolar işlem görüyor. ABD ham petrolünün varili de düne göre 79 cent artışla 37,60 dolar/varil seviyesinde.

ABD vadeli endekslerinde yukarı hareket



Ekonomilerin koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi için açılmaya başlamaları ve hükümetlerin uygulalaya koydukları teşviklerle toparlanmanın hızlanacağı beklentileri ABD hisse senedi piyasalarına olumlu yansıyor.



ABD ile Çin arasındaki gerginliğe ve ABD'deki ırkçılık karşıtı protesto gösterileri şiddetlenmesine rağmen ABD vadeli endekslerinde yukarı hareket sürüyor. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi şu sıralarda (08:35) düne göre 121 puan artışla 25.822 puan seviyesinden işlem görüyor. S&P 500 vadeli endeksi 10,25 puan, yüzde 0,33 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 21,75 puan, yüzde 0,23 artıda.