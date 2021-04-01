Dolar/TL'de düşüş yüzde 1'i geçti

Dün günün başlangıcında 8,40 seviyelerine kadar yükseldikten sonra kademeli olarak gerileyen dolar/TL, Borsa İstanbul'un kapandığı saatlerde 8,25 düzeyine çekilmişti. Gece boyunca sakinliğini koruyan dolar/TL, bugün piyasalardaki işlemlerin artmasıyla birlikte düşüşünü devam ettirdi.

Dolar/TL, 8,15 düzeyine kadar gerilerken Euro/TL ise 9,60'ın alyına indi.

Gödek: Henüz yorum yapmak için erken

Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek tarafından yayımlanan değerlendirmede, "Ancak, liranın %10 zayıfladığı mevcut ortamda enflasyona ne ölçekte geçişkenlik olduğu ve bu durumun zirve noktayı süre ve seviye olarak nasıl etkilediği bilinemediği için henüz net bir yorum yapmak mümkün olmuyor. O nedenle tıpkı küresel işlemlerde olduğu üzere yerel varlıklarda da enflasyon, enflasyon beklentileri ve fiyatlamalara muhtemel etkilerinin konuşulacağı 3 aylık sürecin içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Piyasalara etki eden diğer gelişmelere bakıldığında banka mevduatlarında stopaj indirimi iki ay uzatılarak TL'nin çekiciliğinin azaltacak bir unsur ortadan kaldırıldı.

Uluslararası piyasalarda dolar değerlenmeye devam ediyor

Dolar diğer büyük para birimleri karşısında son birkaç ayın zirvesine yakın seyrederken

yatırımcılar destek paketlerinin ve aşılama faaliyetlerindeki başarının ABD ekonomisinin

koronavirüsün etkilerinden diğer ekonomilerden daha hızlı toparlanacağına yardımcı olacağına

inanıyorlar.



Dolar endeksi 93.439 ile son beş ayın zirvesini gördükten sonra 93.209 seviyesinden işlem gördü. Dolar endeksindeki artışa endeksin hesaplanmasındaki en yüksek ağırlığa sahip olan euronun koronavirüs salgınının üçüncü dalgası nedeniyle zor durumda olması önemli rol oynuyor.

Euro 1.1704 dolar ile neredeyse son beş ayın en düşük seviyesini gördükten sonra 1.1726 dolar seviyesinden işlem gördü.



Euro sterlin karşısında da 0.8503 ile son 13 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra

0.8509 seviyesinde seyrediyor. Dolar yen karşısında da değer kazandı. Dolar Mart ayını yen karşısında 2016 yılı Kasım ayından bu yana görülen en büyük aylık kazançla kapattı.

Yen dolar karşısında 110.97 ile son bir yılın en düşük seviyesini gördükten sonra

110.74 seviyesinden el değiştirdi.