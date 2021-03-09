Dolar/TL'de düşüş yüzde 2'ye yaklaştı

ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselmesi küresel piyasalarda baskı unsuru olmaya devam ediyor. Gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında zayıflarken Türk Lirası en sert kayıpların yaşandığı para birimleri arasında yer alıyor. Geçen haftayı 7,50'nin hemen üzerinde kapatan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7,78 seviyelerinin üzerine tırmandı. Euro/TL ise 9,2366'yı gördü. Dün akşam saatlerinde dolar/TL'de görülen 7,7831 seviyesi 17 Aralık 2020 tarihinden bu yana yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Gece yarısı kurlar dengelenirken bu sabah saatlerinde ise çekilmeler yaşanıyor. Gün ortasında dolar/TL 7,60'a kadar altına çekilirken benzer bir şekilde euro/TL de 9,06'ya geriledi.

Dolar/TL birkaç hafta önce 6,9'a kadar gerilemiş ancak sonrasında küresel satış baskısıyla yönünü yükselişe çevirmişti. 6,9 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte dün dolar/TL'de en yüksek seviye 7,7831 oldu.

Hisse senetleri yükselişte

Haftaya yükselişle başlayan BİST 100, dün günü %0,76 düşüşle 1.530 puandan kapattı. Endeks, bugün güne yüzde 0,77 yükselişle 1.542 puandan başladı ve günün ilk bölümünde en yüksek 1.550 puanı gördü.

MB'den faiz artışı beklentisi güçleniyor

Merkez Bankası'ndan yeni faiz artışı beklentileri de piyasada her geçen gün kuvvetleniyor. Tüketici fiyatları enflasyonu Şubat ayında yıllık bazda yüzde 15,61 ile 2019 ortasından beri en yüksek düzeye çıkarken yükselişin Nisan ayına kadar yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun Mart ve Nisan ayında da yukarı yönlü gidecek olması ve yüzde 17 seviyesindeki politika faizine gittikçe yaklaşacak olması nedeniyle TCMB'nin faiz artırımı gibi bir politika tepkisi vermeye gittikçe yaklaşmış olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu beklenti piyasa genelinde hakim değil.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar. Mevcut enflasyona göre reel faizin ayrıca dedolarizasyonu sağlayacak bir seviyede olup olmadığı da piyasada tartışılıyor.

Bankacılar ayrıca yatırımcıların Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda hacimsiz bir piyasa ile karşılaşıldığı için piyasa hareketlerinde dalgalanmaların devam edeceğini ifade ediyorlar.