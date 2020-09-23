Dolar/TL'de faiz kararı öncesi yükseliş sürüyor

23 Eylül 2020

Küresel piyasalarda riskten kaçış bir miktar yavaşlasa da yönsüz seyir sürüyor. Yurt içinde ise gözler yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına odaklanmışken dolar/TL'nin de rekorlarla dolu seyri devam ediyor. Dün 7,67'nin üzerini gören dolar/TL bugün de tarihi seviyelerini 7,7011 ile güncelledi. TCMB'nin yükselen enflasyona rağmen politika faizinde bir artışı bu ay da tercih etmeyeceğine ilişkin edişeler TL'de satış baskısı getirirken piyasalarda AB ile ilişkiler de yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalarda dolar son 2 ayın zirvesinde

Küresel ekonomik toparlanma üzerindeki baskılar yatırımcıları tedirgin ederken ABD'de enflasyonun gerileyeceğine yönelik beklentiler doların son iki ayın en yüksek seviyelerini görmesini sağladı. Koronavirüs vaka sayılarının Avrupa'da risk iştahını etkilemesinden dolayı dolardaki yükseliş kısa vadede devam edecek gibi gözüküyor. Ancak ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri üzerindeki belirsizlikler doların dalgalı seyretmesine neden olabilir.

Dolar/TL'de yıl başından bu yana artış yüzde 22

Yılbaşından bugüne bakıldığında TL'deki kayıp %22 ile benzer para birimleri arasında en üstlerde bulunurken son 5 yıla bakında ise TL %60'ın üzerinde kayıpla benzer para birimleri arasında açık ara en çok kaybeden para birimi olduğu görülüyor.

PPK yön belirleyici olacak

TCMB'nin yarın gerçekleştireceği faiz kararının TL'nin seyri açısından belirleyici olacağı öngörülüyor. Reuters'ın 17 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi TCMB'nin politika faizini %8.25'te sabit tutacağına işaret ediyor. 17 katılımcıdan 14'ü ise politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor. TCMB'nin politika faizlerini sabit tutmasına karşın sıkılaştırma adımlarını fonlama kompozisyonunu farklılaştırarak devam etmesi bekleniyor.